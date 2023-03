Fahrradparkhäuser sollen Verkehrswende beschleunigen

Beitrag zur Verkehrswende

Fahrradparkhäuser wie der Nürnberger Fahrradspeicher seien "ein wichtiger Teil der Verkehrswende" sagt Markus Stipp vom Fahrrad-Club ADFC. "Die Fahrräder werden immer hochwertiger. Es sind E-Bikes, die teilweise mehrere tausend Euro kosten, die sollen sicher verwahrt werden." Um den Umweltverbund von Bahn und Rad auszubauen, müssten in Bayern viel mehr Fahrradparkhäuser und sichere Abstellanlagen gebaut werden. Ziel einer guten Fahrradpolitik müsse es sein, dass zusätzlich auch an zentralen Punkten in Innenstädten bessere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden, so Stipp.

Fahrradboxen an vielen Bahnhöfen in Bayern

In Bamberg (330 Plätze), in Aschaffenburg (125 Plätze) und Bayreuth (68 Plätze) gibt es beispielsweise bereits Fahrradparkhäuser, so der ADFC. Die Gebühren belaufen sich auf 50 bis 70 Cent pro Tag. Es gibt aber, wie in Rosenheim (884 Plätze), auch große Abstellanlagen, die kostenlos sind. An vielen anderen Bahnhöfen in Bayern können Pendler abschließbare Boxen für ihre Räder mieten, zum Beispiel in Günzburg, Cadolzburg, Wolfratshausen und Amberg. Die Bahn will an Bahnhöfen in den kommenden Jahren viele Fahrradstellplätze schaffen. Deutschlandweit sind mehr als 51.000 Stellplätze in Planung.

Fachkräftemangel bremst Radler aus

Doch was nutzt das beste Parkhaus, wenn die Radwege dorthin schlecht sind. Viele Kommunen in Bayern wollen derzeit in die Infrastruktur für Radler investieren, weiß Nürnbergs Verkehrsreferent Daniel Ulrich aus dem Städtetag. In Nürnberg wurde das Budget für den Radverkehr beispielsweise von 500.000 Euro vor einigen Jahren aktuell auf zehn Millionen Euro angehoben. Es soll ein Netz von Radvorrangrouten quer durch die Stadt entstehen. Außerdem sind Radschnellwege geplant, die Nürnberg mit Erlangen, Fürth und den umliegenden Landkreisen verbinden.

Das klingt gut. Trotzdem läuft nicht immer alles rund beim Radwegebau. Es sei nicht das Geld, das fehle, sagt Ulrich. Sondern die Fachkräfte: "Die Ingenieure, die die Wege planen, und die Baufirmen, die diese dann auch bauen, müssen wir erst einmal haben. Und da wird's im Moment richtig eng."