Fahrradgeschäft aus Hohenfurch startet virtuelle Radrennen

Die aktuelle Route hat Christian Riesenbeck von Leeder über Denklingen bis nach Kinsau abgesteckt – digital, auf der Online-Plattform Strava. Die Zeit der Teilnehmer wird über sein GPS-Gerät gestoppt. Während der Radler mit Vollgas über die Strecke strampelt und schnaufend jede Steigung nimmt, laufen die Daten in Echtzeit auf der Onlineplattform ein. So fährt man alleine, aber hat trotzdem seine Konkurrenten.

70 Teilnehmer – aber nicht alle zusammen

Seit Ostern läuft der Wettbewerb für zwei Wochen, dann stehen die Sieger in drei Leistungsklassen fest, sagt Riesebeck, der in Hohenfurch ein Fahrradgeschäft betreibt. Den Siegern winken Gutscheine für seinen Laden. Mehr als 70 Radlerinnen und Radler sind inzwischen als Teilnehmer registriert.

"Innerhalb eines Tages hatten wir 40 Mitglieder"

Digital vernetzte und zeitversetzte Radrennen in lokalen Gruppen sind mit Tracking-Apps wie Strava, Garmin Connect oder Velo Hero zwar schon länger möglich. Durch die Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus erfahren sie aber gerade einen Boom, sagt Christian Riesenbeck: "Innerhalb eines Tages hatten wir 40 Mitglieder. Natürlich sind das sportliche Radfahrer aus dem Umkreis. Von daher kann man da jetzt keine Tausende Mitglieder erwarten."

Auch Fitnesstracker können integriert werden

Zum Mitmachen braucht man ein Smartphone und natürlich ein Fahrrad, auch die Einspeisung von weiteren Leistungsdaten wie der Herzfrequenz per Fitnesstracker ist möglich. Von Anfang an dabei in der Community von Christian Riesenbeck war Patrik Gard: "Ich arbeite bei Christian an zwei Nachmittagen im Laden mit. Durch die Coronageschichte jetzt war ich zunächst mal außen vor und habe das über Facebook verfolgt und bin natürlich dann gleich der Gruppe beigetreten", sagt er.

"Es gibt deutschlandweit ganz viele Gruppen"

Durch die Corona-Pandemie erfährt diese Form des virtuellen, digital vernetzten Kräftemessens auf dem Fahrrad derzeit einen großen Auftrieb, der vielleicht auch in der Zeit danach anhalten könnte, glaubt Patrick Gard: "Es gibt deutschlandweit ganz viele Gruppen, die diese Plattformen nutzen. Und ich denke, dass sich das weiter durchsetzen wird. Ich glaube, das macht so viel Spaß, dass das über die Krise hinaus dann aktuell bleiben wird."

Trotzdem freuen Gard und Riesenbeck sich auch darauf, hoffentlich bald wieder unbekümmert gemeinsam radeln zu können.