Fahrradfreundliche Städte in Mittelfranken ausgezeichnet

Die Städte Baiersdorf, Fürth und Hilpoltstein sowie die Gemeinde Uttenreuth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) sind ab sofort fahrradfreundliche Kommunen. Wie die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen e.V. (AGFK Bayern) bekannt gab, sind die Orte offiziell zertifiziert. Sie hatten sich um den Titel beworben und haben der Überprüfung nach einem einheitlichen Kriterienkatalog standgehalten.

Nur 14 fahrradfreundliche Kommunen in Franken

Den Titel dürfen die Kommunen für sieben Jahre tragen. Danach erfolgt eine Überprüfung. Das mittelfränkische Herzogenaurach wurde so heuer rezertifiziert. Von 51 fahrradfreundlichen Kommunen in Bayern liegen nun 14 in Franken. "Es freut mich sehr, dass sich weiterhin so viele Kommunen für den Radverkehr engagieren", erklärte die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU).

"Für die Kommunen, aber vor allem für die Radfahrerinnen und Radfahrer hat das nur Vorteile. Denn so wird die Infrastruktur immer besser und der Anreiz für die Bürgerinnen und Bürger, das Fahrrad zu nutzen, immer größer." Kerstin Schreyer (CSU), Bayerische Verkehrsministerin

In der AGFK haben sich 93 bayerische Kommunen mit insgesamt mehr als 6,6 Millionen Einwohnern zusammengeschlossen, um den Radverkehr zu fördern, Erfahrungen auszutauschen und Synergieeffekte zu nutzen. Zu den Aufgaben zählen der Einsatz für eine fahrradfreundliche Infrastruktur und eine bessere Verkehrssicherheit der Radfahrer.