Fahrradfreundliche Kommunen, aber nicht überall

Die Stadt Kempten rechtfertigt sich: In den Seitenstraßen gebe es schon Tempo 30-Zonen – dem Schutzbedürfnis der Radler sei dadurch nachgekommen. Insgesamt soll die Kreuzung aber umgestaltet werden, erste Besprechungen dazu gab es schon im Februar im Verkehrsausschuss. Dazu seien aber umfangreiche Baumaßnahmen nötig, die gerade geprüft würden. Einbahnstraßen seien wegen der Erschließungsfunktion der Straßen nicht möglich.

Lob bekommt die Stadt dagegen dafür, dass sie die Fußgängerzone in der Bahnhofstraße für den Radverkehr freigegeben hat. Dort fahren öffentliche Busse auf einem tiefer gelegten Fahrstreifen, den jetzt auch Radler benutzen dürfen. Eine pragmatische Entscheidung: schon vorher hatten viele Radler die Strecke genutzt.

Aschaffenburg: Viel rote Farbe hilft viel

Die Stadt Aschaffenburg leistet sich einen Radverkehrsbeauftragten, und so erkennen ADFC-Mitglieder hier auch deutliche Verbesserungen. Einbahnstraßen sind häufig für Radler frei gegeben, und an vielen Stellen weisen knallrot gefärbte Radstreifen an Kreuzungen auf Radverkehr hin – ein einfacher Beitrag für sehr viel mehr Sicherheit.

Im Landkreis Aschaffenburg sieht das anders aus: der Mainradweg bei Kleinostheim sei "verschlimmbessert“ worden, kritisieren ADFC-Mitglieder – mit grobem Schotter. Von der Gemeinde Kleinostheim heißt es, das sei kein klassischer Radweg, sondern ein Mainuferweg, der von vielen Gruppen genutzt werde und eigentlich eher zum Spazierengehen gedacht sei. Parallel zu diesem Weg stünden Radfahrern mehrere asphaltierte Wege zur Verfügung.

Garmisch-Partenkirchen: Grünphase für Radler fünf Sekunden

Auch Garmisch-Partenkirchen ist nicht als fahrradfreundlich ausgezeichnet. ADFC-Mitglieder aus der Kommune bringen zwei negative Beispiele für Radler-Lösungen. Wer aus der Seitenstraße "Am Lyzeum" mit mehreren Schulkomplexen über die Hauptstraße will, der hat eine Ampel zur Verfügung, bei der er über einen Druckknopf Grün anfordern kann. Er – oder sie – bräuchte nur sehr lange Arme: die Ampel mit dem Knopf befindet sich nicht am Radweg, sondern ein Stück entfernt – rund zwei Meter. Aber sie ist für Radler gedacht, wie das Rad-Symbol auf dem Knopf beweist.