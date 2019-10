"Fahrradfreundliche Kommune": Kommission prüft Regensburg

Regensburg gehörte 2011 sogar zu den Gründungsmitgliedern der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern. Bislang hat die oberpfälzer Großstadt die Anforderungen für die Auszeichnung aber nicht erfüllt. Nun soll es klappen, nachdem Regensburg bei einem früheren Besuch der Bewertungskommission einige Hausaufgaben aufbekam.

Bewertungskommission prüft Regensburg

Am Dienstag Vormittag halten Vertreter der Stadt Präsentationen vor der Kommission, am Nachmittag ist die "Bereisung" der Stadt. Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern prüft gemeinsam mit dem bayerischen Verkehrs- und Bauministerium und dem Fahrradclub ADFC, ob Regensburg die Kriterien erfüllt. Am Abend soll im Marinaforum bereits das Ergebnis bekanntgegeben werden.

Stadt investiert in Fahrradfreundlichkeit

Die Stadt Regensburg hat mehrere Maßnahmen angeschoben, um die Auszeichnung "Fahrradfreundliche Kommune" zu erhalten: Unter anderem hat sie die Altstadt und viele Einbahnstraßen für Radfahrer freigegeben, Fahrradstraßen ausgewiesen, in denen Radler nebeneinander fahren dürfen, einen Nahmobilitätskoordinator eingestellt, Radwege ausgebaut, Ampelschaltungen verändert und Schutzstreifen auf verkehrsreichen Straßen markiert. Weitere Radwege und Maßnahmen sollen folgen.

Radverkehr soll wachsen

Die Stadt Regensburg will den Anteil des Radverkehrs bis 2030 von 19 auf 25 Prozent steigern. Dazu will sie von 2014 bis 2022 über 17 Millionen Euro investieren. Das entspreche Ausgaben in Höhe von 11 Euro pro Einwohner und Jahr - und sei weit mehr, als die meisten deutschen Städte ausgeben.

In Regensburg leben Radfahrer durchaus auch gefährlich: Im März wurde eine Radlerin von einem rechtsabbiegenden LKW überrollt und tödlich verletzt, im Juni 2018 passierte ein ähnlicher Unfall.