Fahrradfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Eine 52-jährige Fahrradfahrerin ist Donnerstagmorgen in Burgthann mit einem Pkw zusammengestoßen. Die Frau starb noch am Unfallort, so die Polizei.

Autofahrerin erleidet Schock

Die 52-Jährige fuhr auf dem Radweg entlang des Ludwig-Main-Donau-Kanals in Richtung Pfeifferhütte. Als sie die Verbindungsstraße zwischen Burgthann und der B8 überquerte, kam es zu dem tödlichen Zusammenstoß. Die 32-jährige Autofahrerin blieb dabei unverletzt. Sie erlitt allerdings einen Schock und musste noch vor Ort von einem Seelsorger betreut werden.

Sachverständiger soll Unfallhergang klären

Eine zweite Autofahrerin musste aufgrund des Unfalls eine Vollbremsung durchführen. Die 23-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären. Die Straße war bis etwa 10:45 Uhr für den Verkehr gesperrt.