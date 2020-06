Fahrraddiebstähle: Polizei in Würzburg mit neuer Arbeitsgruppe

Jedes Jahr muss die Polizei im Stadtgebiet Würzburg eine hohe Anzahl von Fahrraddiebstählen bearbeiten. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 478 Fälle zur Anzeige gebracht - die Dunkelziffer sei allerdings deutlich höher. Selbst durch die im März 2020 einziehende "Corona"-Pandemie gingen die entsprechenden Delikte nicht merklich zurück. Deshalb hat die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt Anfang Mai die "Arbeitsgruppe Fahrrad" eingerichtet. Die soll künftig dafür sorgen, dass weniger Fahrräder gestohlen werden.

Vorbeugung und Aufklärung

Vor allem Prävention und Aufklärung stehen auf der Agenda. Die Polizei empfiehlt etwa, die Räder immer anzuschließen, damit sie nicht weggetragen werden können. Als Schließsystem bieten sich Bügel- oder Panzerkabelschlösser an. Beim Kauf solle man auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material achten. Das Schloss solle dafür massiv sein und aus durchgehärtetem Spezialstahl bestehen.

Alle Daten des Fahrrads kennen

Wichtig ist auch, sein eigenes Fahrrad zu kennen. Dabei helfen kann die Smartphone-App "Fahrradpass", in die man selbst alle Daten des Fahrrads einträgt und die so die Ermittlungen im Zweifelsfall unterstützen kann. Hier können Fahrradbesitzer etwa die Marke ihres Fahrrads eintragen, die Farben, aber auch technische Daten wie die Rahmen- und Reifengröße, die Marke der Schaltung und der Bremsen sowie Zubehör, das am Fahrrad dabei ist. Fahrraddiebstahl kann mit einer Geldstrafe oder sogar Gefängnis bestraft werden.