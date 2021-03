Fahrraddieb nach europaweiter Fahndung gefasst

Fast zwei Jahre lang hat die Regensburger Polizei europaweit nach einem mutmaßlichen Fahrraddieb gefahndet. Jetzt ist er den Beamten ins Netz gegangen.

30 Luxus-Fahrräder gestohlen

Der Mann soll mit Komplizen im August 2019 aus einem Regensburger Fahrradgeschäft 30 Luxus-Fahrräder im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen haben. Die Spuren am Tatort führten zu dem 39-Jährigen Verdächtigen, der untergetaucht war.

Beim Schwarzfahren festgenommen

Die Regensburger Polizei ließ daraufhin europaweit nach dem Mann fahnden. Ende Februar schließlich ist er Bundespolizisten während einer Zugfahrt in Hessen aufgefallen, weil er keinen Fahrschein hatte. Jetzt sitzt er in Bayern in einer JVA.