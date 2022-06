Fahrraddemo gegen Ausbau von Straße im Kahlgrund

Die Protestveranstaltung ist offiziell angemeldet und wird durch die Polizei gesichert. Die Initiatoren weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Fahrraddemonstration kein Rennen ist. Das Radfahren soll für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen sicher möglich sein, es wird gemütlich gefahren, heißt es im Aufruf. Auf dem Ölmühlengelände in Mömbris wird zum Ausklang ein kleines Fahrradfest mit dem Foodtruck vom Weingasthof Simon und Live-Musik der Krombacher Musikerin Uta Desch gefeiert.

Petition gegen Neubau eingereicht

Am 21. Februar hatte Frank Groß, Sprecher der Bürgerinitiative St2305, den Landtagsabgeordneten Martina Fehlner (SPD) und Patrick Friedl (Bündnis 90/Die Grünen) die Petition mit 2.823 Unterschriften zum geplanten Neubau der Staatsstraße 2305 überreicht. Kern der Petition ist es, dass beim geplanten Neubau nicht nur die Verbesserung der PKW-Infrastruktur im Fokus steht, sondern ebenso den Belangen von Klima- und Artenschutz sowie sich häufender Unwetterereignisse Rechnung getragen wird. Ebenso soll für die von Enteignungen bedrohten Landwirte ein akzeptabler Kompromiss gefunden werden.

Die Bürgerinitiative werbe nach eigenen Angaben bisher mit sehr geringem Erfolg für alternative Ausbaumöglichkeiten. Am 17. Mai wurde die Petition im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr des Bayerischen Landtags behandelt. Der Ausschuss hat beschlossen die Anliegen der Petition in einem Vor-Ort-Termin im Kahlgrund mit den betroffenen Ämtern und Bürger:innen zu diskutieren. Der soll am 18. Juli stattfinden.