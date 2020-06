Fahrraddemo für temporäre Radwege in Nürnberg

Für temporäre Radwege demonstrieren in Nürnberg am Freitagnachmittag der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und die Initiative Radentscheid Nürnberg. Coronabedingt würden viel mehr Menschen auf das Rad umsteigen, daher sei eine sogenannte Pop-up-Bike-Lane an dieser vielbefahrenen Straße nötig, so die Organisatoren der Demo. Pop-up-Bike-Lanes gibt es unter anderem in Berlin, München und Düsseldorf.

Temporärer Radweg soll Sicherheit erhöhen

Der temporäre Radweg sei wichtig, da formal kein Radweg entlang der Fürther Straße existiere. Dieser würde die Sicherheit aller Radpendler nach Fürth erhöhen und gleichzeitig das hohe Fahrradaufkommen am Pegnitzgrund reduzieren. Die Demonstration startet um 15.00 Uhr am Dürer-Gymnasium in der Sielstraße.

Fahrraddemo unter Einhaltung der Abstandsregeln

Alle Teilnehmer der Fahrraddemo sollen laut Veranstalter einen Mund-Nasenschutz tragen und mit entsprechendem Abstand fahren, um die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus zu minimieren.