Fahrrad-Unfälle in München: Fünf Schwerverletzte am Sonntag

Ungewöhnlich viele Fahrradfahrer wurden am Sonntag bei Unfällen in München und im Landkreis schwer verletzt. Nach jetzigem Ermittlungsstand haben die fünf Opfer in allen Fällen ihren Sturz selbst verursacht, andere Beteiligte gab es nicht.

Fahrrad statt Auto: Pop-Up-Radwege in München

Unfälle in Baierbrunn, Feldmoching und in der Ludwigsvorstadt

Bereits am Sonntagvormittag hatte eine 45-jährige Mountainbikerin auf einem Isartrail im Gemeindebereich von Baierbrunn die Kontrolle über ihr Rad verloren - vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit. Sie prallte mit ihrer rechten Schulter auf den Boden und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 12.30 Uhr stürzte eine 79-jährige Münchnerin im Stadtteil Feldmoching vom Rad. Sie musste ebenfalls mit einer schweren Schulterverletzung in die Klinik. Kurz vor 13 Uhr kam ein 37-jähriger Münchner in der Ludwigsvorstadt in einer scharfen Kurve vom Radweg ab. Auch er musste stationär behandelt werden.

Nachmittags Fahrradunfälle in Taufkirchen und Trudering

Kurz nach 16 Uhr rutschte eine 55-jährige Radfahrerin in Taufkirchen von der Bordsteinkante ab, als sie von der Straße auf den Gehsteig wechseln wollte. Die Frau musste in die Klinik. Gegen 17 Uhr stürzte eine 26-Jährige mit ihrem Mountainbike auf einem hügeligen Waldweg in Trudering. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber aus dem Waldstück geborgen und in eine Klinik geflogen. Bei allen fünf Unfällen gab es kein Fremdverschulden. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt die genauen Umstände der Unglücke.