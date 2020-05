Fahrrad statt Auto: Bekommt München Pop-Up-Radwege?

In München könnten bald sechs Pop-Up-Fahrradwege entstehen, wenn der Stadtrat am Mittwoch zustimmt. Aufgrund der grün-roten Mehrheit im Rathaus gilt die Zustimmung als sicher. Damit wäre München laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) die erste Stadt Bayerns, in der solche temporären Radwege entstünden.

Pop-Up-Radwege in der Münchner Innenstadt

Insgesamt hat die Stadt fünf Straßen für die Pop-Up-Fahrradwege im Auge, allesamt in der Innenstadt. An zwei Stellen in der Rosenheimer Straße, der Zweibrücken, der Elisen-, sowie der Theresien- und der Gabelsbergerstraße. Bis Ende Oktober würde dann jeweils eine Autospur in jeder Fahrtrichtung in einen gelb markierten temporären Radweg umgewandelt.

Viele meiden öffentliche Verkehrsmittel wegen des Coronavirus

Mit diesen Pop-Up-Radwegen soll schnell auf veränderte Rahmenbedingungen reagiert werden, wie sie jetzt zum Beispiel durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus meiden in Bayerns größeren Städten viele den öffentlichen Nahverkehr und steigen aufs Rad um.

Laut ADFC geben rund drei Viertel aller bisherigen ÖPNV-Nutzer an, wegen Corona nicht mehr mit Bus, Tram oder U-Bahn fahren zu wollen. Damit nicht noch mehr Autos in der Innenstadt fahren, seien Pop-up- Radwege ideal, um das Fahrradfahren in der Stadt sicherer und attraktiver zu machen, so der ADFC.

Radverkehr in München nimmt stark zu

Zahlen der Münchner Stadtverwaltung bestätigen die Aussage des ADFC. Laut der Stadt München stiegen allein im April rund 20 Prozent mehr Münchner aufs Fahrrad. Die Stadt geht zudem von einer weiteren Zunahme des Radverkehrs im Sommer aus.

Mehr Fahrradunfälle seit Jahresbeginn

Das Polizeipräsidium München hat im laufenden Jahr bis Ende April eine Zunahme der Radverkehrs-Unfälle um rund 16 Prozent festgestellt. Der ADFC wünscht sich deswegen von Seiten des bayerischen Verkehrsministeriums mehr Unterstützung, um Bayerns Kommunen zu ermutigen, Pop-up-Fahrradwege auszuweisen.

Verkehrsministerin: Kommunen entscheiden über Pop-Up-Radwege

Die zuständige Ministerin Kerstin Schreyer verweist in einer schriftlichen Stellungnahme darauf, dass grundsätzlich die Kommunen über Pop-up-Fahrradwege entscheiden müssten. Außerdem betont die Verkehrsministerin, dass es eine hinreichende Verkehrsplanung brauche, damit das Ausweisen von kurzfristigen Radwegen gut funktioniere. Grundsätzlich unternehme Bayern große Anstrengungen, um den Anteil des Radverkehrs in Bayern zu steigern.