Fahrrad selber richten mit Tipps vom ADFC-Experten

Normalerweise brummt die Selbsthilfewerkstatt des ADFC Regensburg im Stadtwesten. Wer kleine und größere Reparaturen am eigenen Fahrrad selbst in die Hand nehmen möchte, bekommt hier Tipps vom ADFC-Experten und kann unter Anleitung in der Selbsthilfewerkstatt des ADFC Regensburg am Fahrrad schrauben - Werkzeug und das eine oder andere kleine Ersatzteil gibt es gestellt vom Verein. Betreut wird die Werkstatt von Hartmut Sakwa.

Wegen der Corona-Pandemie hat die Selbsthilfewerkstatt derzeit jedoch offiziell geschlossen. Ab und zu nimmt sich Hartmut Sakwa trotzdem Zeit und schraubt dann gemäß der Corona-Richtlinien im kleinen Rahmen mit Einzelpersonen an ihren Fahrrädern.

Grundlagen der Fahrradreparatur lernen

Charlotte und ihr Papa Florian sind gekommen und haben gleich zwei Räder mitgebracht: Florians altes Fahrrad und Charlotte hat das alte Fahrrad ihrer Oma mitgebracht. "Wir denken, dass man vielleicht noch was an der Gangschaltung ändern muss." Die 13-jährige Gymnasiastin ist extra mitgekommen, "weil wir ein paar Grundlagen kennenlernen wollen und wissen wollen, wie das geht."

Die Bremsen ziehen nicht mehr

Oftmals sind es schon kleine Probleme, die Laien vor eine Herausforderung stellen: Die häufigsten Gründe für einen Besuch in der Selbsthilfewerkstatt sind laut Hartmut Sakwa die Bremsen. Oftmals reicht der Hebelweg beim Bremsen nicht mehr aus, um schnell zum Halt zu kommen. "Dann ist wahrscheinlich der Bremsklotz verschlissen, das heißt er ist dünner geworden", so Sakwa.

Dafür gibt es aber zunächst einmal einen einfachen Lösungsansatz: "Dann drehst du einfach mal an der Schraube, wo der Bremszug in den Bremshebel reingeht in die eine Richtung, dann geht es meistens noch schlechter, und dann drehst du in die andere Richtung, dann wird es besser." Sollte die Schraube aber zu locker sein und sehr wackeln, dann reicht laut dem ADFC-Experten diese Feineinstellung nicht mehr aus und das Bremsseil muss nachgezogen werden.

Probleme mit der Kettenschaltung

Oftmals gibt es auch Probleme mit der Kettenschaltung. Der eine oder andere Gang will einfach nicht mehr reinspringen. Selber reparieren? Das klingt erst einmal sehr kompliziert. Aber ist es das wirklich? "Das geht auch als Laie", findet Hartmut Sakwa. "Am besten arbeitet man zu zweit. Einer hält das Rad hoch und dreht am Pedal. Und die andere Person schaltet die Gänge durch. Und dann sieht man schon, wo die Kette nicht richtig aufs nächste Ritzel springt."

Meistens gibt es dann hinten am Schaltwerk des Fahrrads kleine Einstellschrauben. An denen muss laut Sakwa gedreht werden, und zwar "in die Richtung, in die die Kette nicht springen wollte." Dann immer weiterdrehen, bis die Kette da hinspringt, wo sie sein sollte. "Dann schaltet man wieder alle Gänge durch. Und dann sollte das Problem behoben sein."

Erklär-Videos im Internet

Hilfreich dabei sind laut dem ADFC-Experten auch Erklär-Videos auf der Videoplattform YouTube. "Da kann man nach dem Problem suchen, das man hat, und dann probiert man das einfach." So können auch Laien einige Probleme am Fahrrad selbst beheben, macht Hartmut Sakwa Mut: "Im Prinzip kann man nicht viel verkehrt machen. Wenn ich alles wieder festmache, wie es vorher war, ist es gut." Vorsicht gilt aber, wenn es beim Zusammenbauen Schwierigkeiten gibt. "Dann sollte man nicht mit dem Rad rumfahren und muss sich fachkundigen Rat suchen."

Bei komplizierten Reparaturen: ab in die Werkstatt

In so einem Fall oder wenn es um kompliziertere Reparaturen geht, bei denen gegebenenfalls Spezialwerkzeug gebraucht wird, gibt es zwei Optionen: entweder der Weg in die Fahrradwerkstatt, oder, wie im Fall von Charlotte und ihrem Papa Florian, ein Termin bei Hartmut Sakwa vom ADFC Regensburg.

Charlotte und Papa Florian sind nach ihrem Einzeltermin sehr zufrieden: "Super schön, sehr anschaulich, pragmatisch, praxisbezogen. So, dass man auch was mitnehmen konnte." "Mir hat es auch Spaß gemacht, weil ich auch viel machen durfte", findet Charlotte. Und wenn wieder etwas kaputt geht am Fahrrad? "Ich würde auf jeden Fall anfangen und ansonsten würde ich mir auch nochmal hier Hilfe holen."