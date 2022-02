Fahrrad-Rikscha in Steinwiesen soll Senioren mobil halten

Für Wolfgang Rubel steht heute eine ganz besondere Fahrt durch Steinwiesen im Landkreis Kronach an – er lässt sich kutschieren, und das ganz umsonst. Auf Steinwiesens Straßen ist nämlich ein neues Gefährt unterwegs: eine Fahrrad-Rikscha. Vor Wind und Wetter geschützt sollen ältere Menschen und solche, die nicht gut zu Fuß sind, im Fahrradtaxi mit E-Motor unterwegs sein.

Ehrenamtliche Kapitäninnen und Kapitäne werden geschult

Heike Eidloth ist die Kapitänin der Rikscha. Die Betreuerin der Caritas fährt die Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich durch den Markt Steinwiesen. Sie hat dafür eine Schulung gemacht und das Fahrgefühl der Rikscha verinnerlicht. Das Lenken einer Rikscha unterscheidet sich stark von dem eines normalen Fahrrads, in den Kurven ist Körpereinsatz gefragt.

Besonders für ältere Menschen sei es enorm wichtig, dass sie nicht alleine daheim säßen und Kontakt zu anderen Bürgern hätten, erklärt Heike Eidloth während sie kräftig in die Pedale tritt.

Probefahrt kommt gut an

Probe-Fahrgast Wolfgang Rubel sitzt dick eingepackt unter einer roten Decke in der Rikscha und genießt die Fahrt durch seine neue Heimat. Der 66-Jährige ist vor einem halben Jahr von Kronach nach Steinwiesen in ein Wohnprojekt der Caritas gezogen. Gerade auf dem Dorf, wo es schwieriger als in der Stadt ist, von A nach B zu kommen, seien solche Projekte wie die Fahrrad-Rikscha eine sehr gute Sache, meint er. An das Fahrgefühl habe er sich kurz gewöhnen müssen, nun könne es gerne noch etwas flotter durch Steinwiesen gehen, scherzt Wolfgang Rubel und lacht.

13 neue Rikscha-Standorte in Oberfranken

Neben Steinwiesen im Frankenwald gibt es in Oberfranken zwölf weitere Rikscha-Standorte, beispielsweise in Hof, Coburg und Pottenstein. Gefördert werden die einzelnen Projekte von der Adalbert-Raps-Stiftung in Kulmbach, die grundlegende Idee stammt vom Verein "Radeln ohne Alter". Deutschlandweit gibt es bereits zahlreiche Standorte, jetzt kommen 13 oberfränkische hinzu. Das Ziel: Menschen, die selbst nicht mehr in die Pedale treten können, mit der Rikscha und ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern Mobilität und Eigenständigkeit bewahren.

Rikscha in Steinwiesen gut aufgehoben

Dieses Ziel soll auch in Steinwiesen im Landkreis Kronach verfolgt werden. Der Rikscha-Standort ist an ein Caritas-Wohnprojekt angeschlossen. Bei Quartiersmanagerin Luisa Thron laufen die Fäden zusammen, sie kümmert sich um die Schulungen und, sobald das Wetter beständiger wird, um die Fahrten mit der Rikscha. In Steinwiesen gibt es eine gute Nahversorgung, oft ist aber für ältere Bürgerinnen und Bürger der Weg zu den Geschäften das Problem, erklärt Luisa Thron. Deshalb sei die neue Fahrrad-Rikscha für Steinwiesen ein absoluter Gewinn für die Mobilität und Eigenständigkeit älterer Menschen.

"Und wenn es nur ist, beim Bäcker das erste Mal seit langem selber das Stück Kuchen wieder rauszusuchen, nicht etwas mitgebracht zu bekommen, oder ein Paket selber wieder aufzugeben." Luisa Thron, Quartiersmanagerin Steinwiesen

Auf der Proberunde durch den Ort sorgt die Fahrrad-Rikscha für Interesse bei den Bürgerinnen und Bürgern. Viele schauen sich das besondere Fahrrad genau an und wollen selbst mitmachen, entweder als Fahrgast oder als Fahrerin oder Fahrer. Für Wolfgang Rubel ist die Fahrt durch Steinwiesen fast schon zu schnell zu Ende, er ist mehr als angetan von dem Projekt. Der Rentner überlegt, selbst eine Schulung zu machen, und bald für andere in die Pedale zu treten.