Tricks und Kniffe für die Fahrradmitnahme in der Bahn

Was Radler wissen sollten

Im Regionalverkehr dagegen kann man Radl-Stellplätze nicht reservieren. Das sorgt oft für böse Überraschungen – in den Regionalzügen gibt es Multifunktions-Plätze, die auch für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer da sind, und die haben Vorrang. Gerade an sonnigen Wochenenden sind die Plätze in den Zügen in die Ausflugsregionen schnell weg, und dann bleibt den Ausflüglern mit Fahrrad nichts anderes übrig, als auf den nächsten Zug zu warten.

Wer umsteigen muss, der kann sich vorher auf bahnhof.de informieren, wie der Bahnsteigwechsel gelingen kann. Dort findet man Pläne, in denen Bahnsteige und Aufzüge genau verzeichnet sind. Und man sollte sich ein bisschen bei den Zugtypen auskennen: die meisten Regio-Züge bieten viel Platz fürs Rad, aber der Doppelstock-Express zwischen München und Nürnberg hat vor das Radabteil eine Tür mit nur etwas über 60 Zentimeter Breite gestellt – da passt kaum ein Lenker einfach durch.

Fahrradmitnahme auch im Berufsverkehr?

Trotzdem, die Bahngesellschaften in Bayern haben erkannt, dass immer mehr Radler die Bahn nutzen wollen. Die Bayerische Oberlandbahn hat zum Beispiel von 2020 auf 2021 neun Prozent mehr Fahrrad-Tageskarten verkauft, und andere Bahngesellschaften sehen ähnliche Trends. Bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Regionalverkehr in Bayern bestellt und bezahlt, will man deshalb künftig alle neuen Züge mit Mehrzweckabteilen fürs Fahrrad an jeder zweiten Tür anbieten.