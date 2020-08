Zoff um Fahrrad-Kontrollen: Erlanger Stadtrat kritisiert Polizei

Erlanger Stadtrat bei Kontrolle durchsucht

In dem Schreiben der DPolG heißt es, Hornschild müsse klar sein, dass die Beamten im Rahmen der gesetzlichen Notwendigkeiten gehandelt haben. Und weiter heißt es: "Offensichtlich sollte ganz bewusst ein Konflikt mit der Polizei, wie bei der Critical Mass Veranstaltung in Nürnberg, auch in Erlangen erzeugt werden." In einer Mitteilung bestätigte die Polizei, dass ein Mann nach Ausweispapieren durchsucht wurde, weil er keine Angaben zu seiner Identität machen wollte. Der Twitter-Post von Hornschild lässt darauf schließen, dass es sich dabei um ihn gehandelt hat.

Hornschild beklagt Kriminalisierung des Radfahrens

In seiner Stellungnahme fordert er, dass das konfrontative Vorgehen der Erlanger Beamten geprüft und beendet werden müsse. Für die umfangreichen Kontrollen gebe es keine rechtliche Grundlage. "Das unbegründete Vorgehen der Polizei gegen Radfahrer*innen im Innenstadtbereich schadet dem Ruf unserer Fahrradstadt massiv." Gerade in Zeiten der Klimakrise dürfe Radfahren nicht kriminalisiert werden. Das "eskalative Vorgehen der Polizei" sei alles andere als förderlich für ein gemeinsames Miteinander in der Stadt.

Polizei kontert Kritik

Dem setzt die DPolG entgegen: "Anstatt Kritik an der Polizei zu üben, sollten die Veranstalter das eigenen Verhalten kritisch hinterfragen." Einem lokalen Mandatsträger dürfe man mehr Feingefühl und Verantwortungsbewusstsein zutrauen. In der Öffentlichkeit für das eigene Anliegen zu werben, indem man einen Polizeieinsatz auslöst, sei schlichtweg unanständig. Erst am vergangenen Freitag (31.07.20) wurde in Nürnberg die Fahrraddemo Critical Mass unterbunden, da diese nicht angemeldet war. Auch hier geriet die Polizei in die Kritik: Beamte hatten die Luft aus den Reifen einiger Teilnehmer gelassen, um die Fahrt zu unterbinden.