Fahrrad-Klimatest 2020: Würzburg ist "Aufholer des Jahres"

In Sachen Fahrradfreundlichkeit landete die Stadt Würzburg in Städtevergleichen zuletzt regelmäßig auf den hinteren Rängen. Jetzt hat die Domstadt aber offenbar einen großen Schritt nach vorne gemacht: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat Würzburg in der Kategorie der Städte mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern bei seinem Fahrrad-Klimatest 2020 als "Aufholer des Jahres" ausgezeichnet.

Rathauschef erfreut über die Anerkennung durch den ADFC

Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) nahm die Auszeichnung in einer Videokonferenz "virtuell" entgegen. Er sieht den Titel als Anerkennung der geleisteten Arbeit und der Anstrengungen der letzten Jahre, in Würzburg die Infrastruktur für den Radverkehr zu verbessern. Im Stadtrat, so Schuchardt, herrsche Einigkeit darüber, dass das Rad erheblich dazu beitragen kann, den Verkehr zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern. Das lasse sich auch daran ablesen, dass in den vergangenen Jahren das Budget für den Radverkehr auf insgesamt rund 3,9 Millionen verzehnfacht wurde.

Fahrradfahrer haben einen schweren Stand in Würzburg

Auch dem Oberbürgermeister ist allerdings klar, dass Würzburg in Sachen Fahrradfreundlichkeit noch viel Luft nach oben hat. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten, sagt er, müsse Würzburg aufgrund seiner Topographie und seiner alten Stadtstruktur auf beiden Seiten des Flusses sowie seinem ländlichen Umland für jedes Verkehrsproblem eine individuelle Lösung suchen. Die Stadt könne deshalb wohl auch nie einen Spitzenplatz im Fahrradklima-Test belegen.

In einer nicht repräsentativen Umfrage des ADFC hatten Radfahrer die Stadt Würzburg gerade erst mit der Note 4,1 bewertet.