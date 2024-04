Fahrrad-Frühling bringt viele Trends und Schnäppchen

Volle Lager sorgen für satte Rabatte

Der Corona-Boom der Branche ist abgeflacht. Die Lager sind vielerorts prall gefüllt. Es fühlt sich beinahe wie die Ironie des Schicksals an: Endlich sind Komponenten und Produkte wieder lieferbar und die Lager werden gefüllt – da sinkt das Interesse. Doch Konrad Irlbacher, Geschäftsführer vom Radhersteller Corratec in Raubling und Vorstand vom "ZIV – Die Fahrradindustrie", sieht den Trend zum Zweirad ungebrochen. Er prognostiziert sogar eine rosa Zukunft. Eine Marktsättigung sieht er noch lange nicht. Ganz im Gegenteil: In der Corona-Pandemie hätten viele die Liebe zum Rad entdeckt - ob als Sportgerät oder um in die Arbeit zu kommen. Immer mehr hätten mittlerweile sogar ein Zweit- oder Drittrad. Zudem gebe es zurzeit so viel Rad wie noch nie auf dem Markt.

Mittlerweile liegt der durchschnittliche Verkaufspreis für E‑Bikes laut ZIV bei 2.950 Euro. Aufgrund der vollen Lager, locken viele Geschäfte mit hohen Rabatten – zumindest, wenn es kein ganz neues Modell ist. Auch auf dem Gebrauchtmarkt sinken in diesem Frühjahr die Preise und auch hier wartet das ein oder andere Schnäppchen. Konrad Irlbacher sagt, so günstig wie jetzt werden Räder nicht mehr so schnell sein.

Das Fahrrad wird das neue Auto

Wer will, kann sein Zweirad zum rollenden Hightech-Wunder machen. Und dazu gehört nicht nur der mittlerweile fast obligatorische E-Antrieb: Wie schon bei den Autos, sind auch bei Fahrrädern Automatikgetriebe immer mehr im Kommen. Immer öfter finden sich statt mechanischer Schaltungen elektronische Gangwechsler. Diese übertragen Schaltbefehle per Funk oder Kabel. Der Vorteil: Die Schaltungen arbeiten schneller, zuverlässiger und wartungsärmer.

Auch können individuelle Schaltlogiken eingerichtet werden, um die Schaltung besser auf die Fahrweise der Radfahrenden abzustimmen. So wechselt diese Halbautomatik unter bestimmten Bedingungen automatisch in einen vordefinierten Gang, um beispielsweise das Anfahren zu erleichtern. Der nächste Schritt ist dann die Vollautomatik: Radfahrende schalten nicht mehr selbst, sondern das System wählt abhängig von einer im Vorfeld definierten Trittfrequenz die passenden Gänge. Erste Vollautomatikschaltungen sind schon auf dem Markt. Allerdings sind die Produkte preislich noch im Premiumsegment angesiedelt. Die Systeme lassen sich auch nicht nachrüsten, sondern brauchen immer ein neues Rad.