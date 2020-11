Fahrraddieb: Verdächtiger soll in 79 Keller eingebrochen sein

Insgesamt 79 Mal ist seit Mitte Juli in Stadt und Landkreis Hof und im Landkreis Wunsiedel in Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern eingebrochen worden. Jetzt hat die Polizei einen Mann aus dem Raum Magdeburg festgenommen, der dafür verantwortlich sein soll.

Fahrräder im Wert von 30.000 Euro gestohlen

Wie die Polizei mitteilt, habe es der Täter bei seinem Streifzug durch Hochfranken vor allem auf hochwertige Fahrräder abgesehen. Räder im Wert von rund 30.000 Euro sind gestohlen worden. Auch der durch die Einbrüche verursachte Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Beamte nehmen Verdächtigen in Sachsen-Anhalt fest

Die Auswertung der Spuren habe die einzelnen Taten schnell miteinander in Verbindung gebracht, heißt es bei der Polizei. Nach den jüngsten Einbrüchen in der Nacht zum Dienstag in Hof konnte schließlich im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt ein 44 Jahre alter Mann festgenommen werden.

Polizei findet geklaute Fahrräder in Transporter

In seinem Transportfahrzeug fanden die Beamten Fahrräder, die zweifelsfrei den Einbrüchen zugeordnet werden konnten. Jetzt soll geprüft werden, ob der Mann für alle 79 Einbrüche verantwortlich ist.