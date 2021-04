vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Fahrrad-Demo gegen Ausbau des Frankenschnellwegs

Die Fridays For Future-Ortgruppe Nürnberg ruft zu einem Fahrrad-Demonstrationszug gegen den geplanten Ausbau des Frankenschnellwegs auf. Autofahrer in Nürnberg müssen sich am Freitagnachmittag (09.04.) auf Verkehrsbehinderungen gefasst machen.