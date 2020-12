Fahrplanwechsel: Klare Nummern, neue Züge, teurere Tickets

So ein Fahrplanwechsel im Dezember macht nicht alles neu bei der Bahn, aber doch viele Kleinigkeiten anders. So erhalten die verschiedenen Regionalzugverbindungen kleine ein- und zweistellige Nummern. Neue Züge kommen zum Einsatz, ob auf der neu elektrifizierten Strecke von München nach Zürich oder im Großraum Nürnberg. Ein Wermutstropfen für viele Fahrgäste in der Corona-Zeit: Auch die Preise ziehen bei der Bahn wieder an.

Kurze Liniennummern im Regionalverkehr in Bayern

Kurz und einprägsam, ein- oder höchstens zweistellig - so werden ab dem Fahrplanwechsel die Nummern der Regionalbahnen und Regionalzüge sein. Wie bei Autobahnen oder U- und S-Bahnen gibt es künftig bayernweit eine feste Nummer pro Linie, ganz egal, welches Unternehmen auf der Strecke fährt, ob Alex, Bayerische Regiobahn oder DB Regio.

Das Nummernsystem ist also betreiberunabhängig, das hat den Vorteil, dass man künftig nicht umlernen muss, wenn ein anderes Unternehmen eine Strecke übernimmt. So wird das Bahnsystem eine Spur durchschaubarer, Fahrgäste sollen sich so leichter orientieren können als bisher. Der neue Linienplan für Bayern schaut dann ähnlich wie beim Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) oder anderen Verkehrsverbünden aus.

Hauptlinien haben einstellige Nummern oder volle Zehnernummern, Nebenlinien, die von den Hauptrouten abweichen, beginnen mit derselben Ziffer wie die Hauptlinien.

Ein Beispiel der Bayerischen Eisenbahngesellschaft BEG, die für den Regionalverkehr der Bahnen in Bayern verantwortlich ist: "Der Regionalexpress von München über Ingolstadt nach Nürnberg, heute je nach Fahrt mit individuellen Zugnummern wie RE 59401 bezeichnet, trägt künftig die Linienbezeichnung RE 1. Die ab Ingolstadt abzweigende Regionalbahnlinie bis Augsburg wird die Bezeichnung RB 13 tragen."

Weitere Beispiel sind:

München – Ulm: RE 57042 wird RE 9

Nürnberg – Würzburg: RE 58210 wird RE 10

München – Mühldorf: RB 27038 wird RB 40

Aschaffenburg – Miltenberg: RB 23319 wird RB 88

München – Hof: ALX 79854 wird RE 2

Ulm – Regensburg: ag 84263 wird RB 15

Augsburg – Füssen: BRB 62784 wird RB 77

Schweinfurt – Bad Kissingen – Gemünden: EB 80692 wird zu RB 50

Neue Fernzüge, Regionalzüge und S-Bahnen

Nachdem die Elektrifizierung der Strecke Zürich–München abgeschlossen ist, kommt hier in Zukunft der neue Schweizer Triebzug ETR 610 zum Einsatz - und das zwölfmal täglich. Die Fahrzeit soll dabei vier Stunden betragen, ab Ende 2021 sogar nur noch 3,5 Stunden. Ab dem Fahrplanwechsel geht es in unter zwei Stunden von München nach Lindau an den Bodensee.

Auf der Strecke zwischen München und Nürnberg kommen mit eineinhalb Jahren Verspätung die neuen Doppelstockzüge von Skoda zum Einsatz. Sie bieten mehr Platz für Fahrgäste, aber auch für Fahrräder, mit künftig 40 Stellplätzen. Außerdem gibt es Steckdosen an jedem Platz und eine Einstiegshilfe für Rollstuhlfahrer, damit sie an jedem Bahnhof zusteigen können. Überhaupt soll das Ein- und Aussteigen künftig bequemer und schneller gehen. Die Skoda-Züge haben nämlich breitere Türen.

Im Bereich der Oberlandbahn, die zur Bayerischen Regiobahn gehört, wurden die letzten Integralzüge durch die neuen Fahrzeuge von Typ Alsom Corada LINT54 ausgetauscht. In sie setzen die Betreiber große Hoffnungen, denn "neben einer einer deutlich besseren technischen Zuverlässigkeit bieten die Fahrzeuge unter anderem großzügige Mehrzweckbereiche, ein deutlich ruhigeres und leiseres Fahrgefühl, große Panoramafenster, modernste Klimaanlagen und gratis-WLAN. Dank der nun einheitlichen Flotte können künftig alle Fahrzeuge im Oberland flexibel miteinander gekuppelt werden." Dadurch sollen die Züge deutlich pünktlicher sein als früher, so die BEG. Im Allgäu sind diese Züge seit 2018 unterwegs, dort bescheinigt die BEG den Betreibern eine Pünktlichkeit von 97 Prozent.

In Nürnberg werden die alten S-Bahn-Waggons ausgemustert, dafür gibt es moderne neue Regionalzüge: Seit Juni 2020 Juni sind die ersten Fahrzeuge der Baureihe 1440/Coradia Continental des Herstellers Alstom schon unterwegs. Ab dem Fahrplanwechsel ist dann die komplette Flotte von 27 Fahrzeugen im Einsatz. Die Linien S1 und S5 werden somit komplett mit Neufahrzeugen betrieben. Sie haben eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h, verfügen über ein barrierefreies WC, ein Fahrgastinformationssystem mit Echtzeitdaten sowie eine Videoüberwachung.