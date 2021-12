Fahrplanwechsel: Mehr Züge in Bayerns Regional- und Nahverkehr

Ab diesem Fahrplanwechsel gibt es auf mehr Strecken einen Stundentakt, teilweise neue Fahrzeuge und bessere Anschlüsse.

Mehr Oberleitung bedeutet mehr Zugverkehr

Vor allem aber wird in Bayern mehr elektrisch gefahren, sagt Florian Liese, er ist bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) für die Planung zuständig. So könne auf vielen Strecken elektrisch gefahren werden, wo bisher Diesel-Lokomotiven unterwegs gewesen seien. Also von München über Memmingen nach Lindau, aber auch auf der Südbahn von Lindau über Friedrichshafen nach Stuttgart. Ebenso könne von Pfronten/Steinach über Garmisch nach München elektrisch gefahren werden.

Taktverdichtungen in Franken

Im Koalitionsvertrag haben CSU und Freie Wähler vereinbart, dass sie den Bahnverkehr soweit wie möglich auf einen Stundentakt morgens und abends verdichten wollen. Die BEG organisiert den Regionalverkehr für die Staatsregierung und bestellt die Verkehrsleistung, also das Angebot auf den Schienen in Bayern.

So wird etwa das E-Netz Mainfranken mit neuem Vertrag weiter von der DB Regio betrieben. Dadurch hat sich rund um Würzburg etwas verbessert: Die Züge wurden modernisiert und auf vielen Strecken fahren mehr Züge, so die BEG

RB 53 Bamberg – Würzburg – Schlüchtern: Taktlücken zwischen Schweinfurt und Haßfurt werden geschlossen. Im Abschnitt Bamberg – Schweinfurt fahren die Züge nun auch an Wochenenden jede Stunde. Darüberhinaus bestehen mehr Verbindungen zwischen Gemünden (Main) und dem hessischen Schlüchtern (Anschluss an den RE-Verkehr nach Fulda und Frankfurt am Main). Pendlerinnen und Pendler profitieren von neuen Zugverbindungen im Berufsverkehr.

RB 79 Aschaffenburg – Würzburg – Kitzingen: Montags bis freitags werden zusätzliche Fahrten am frühen Nachmittag angeboten.

RB 85 Würzburg – Lauda – Osterburken: Die Linie verkehrt auch an Wochenenden stündlich zwischen Würzburg und Lauda.

Darüberhinaus schließt die BEG auf zahlreichen Linien in ganz Bayern Lücken im Stundentakt.

Das Dieselnetz Nürnberg ist neben der S-Bahn Nürnberg das zweite wichtige Standbein des Schienenpersonennahverkehrs im fränkischen Ballungsraum. Die Strecke ist nicht elektrifiziert. Dort gibt es jetzt zwischen 5 Uhr morgens und 23 Uhr abends auf einzelnen Strecken einen Stundentakt. An den Wochenenden gibt es ebenfalls mehr Züge.

Größte Änderung im Allgäu

Die Aufnahme des elektrischen Betriebs auf der Achse München – Memmingen – Lindau führt auf fast allen Strecken im Allgäu zu Fahrplanänderungen.

Bereits im letzten Jahr hat der Fernverkehr München – Lindau – Zürich auf elektrischen Betrieb umgestellt. Dem folgt nun auch der Regionalverkehr München – Memmingen – Lindau. Go-Ahead hat diese Strecken von der DB übernommen und mit fabrikneuen und barrierefreien elektrischen Fahrzeugen vom Typ Stadler FLIRT ausgestattet.

Die Fahrtzeit zwischen München und Memmingen verkürzt sich so im Regionalverkehr alle zwei Stunden auf 1 Stunde 4 Minuten, so sind Fahrgäste 25 Minuten schneller unterwegs. (aktuell 1 Stunde 29 Minuten). Gemeinsam ergeben die Linien RE 96 und RB 92 einen durchgehenden täglichen Stundentakt zwischen Memmingen und Lindau.

Tatsächlich ist die Nummerierung RE 96 geschickt gewählt, denn diese Linie führt auf einigen Abschnitten entlang der Lindauer Autobahn A96 oder quert sie. So sehen Autofahrer die Züge vorbeifahren.

Allerdings fahren mit der Elektrifizierung weniger Dieselzüge nach München. Laut Bahn ist dies notwendig, "da es weder ökologisch noch wirtschaftlich vertretbar ist, eine unverändert hohe Anzahl an dieselbetriebenen Zügen aus dem südlichen Allgäu auf der frisch elektrifizierten Strecke nach München fahren zu lassen." Das bedeutet aber, dass Fahrgäste aus Füssen oder Kempten umsteigen müssen, wenn sie nach München wollen. Viele sorgen sich, dass sie Anschlusszüge verpassen.

Warten auf die Oberleitung oder leistungsfähige Akkus

So fällt etwa die Hälfte der Direktverbindungen aus Füssen, Kaufbeuren, Immenstadt oder Kempten nach München weg. Denn künftig dürfen weniger der Dieselzüge von den südlichen, nicht-elektrischen Zubringerstrecken auf die Strecke Lindau-Memmingen-München einscheren und bis in die Landeshauptstadt durchfahren, "aus Umweltschutzgründen", sagt BEG-Planungschef Liese. Die Devise der BEG bei der Erstellung des neuen Fahrplankonzepts laute, "so wenig Dieselfahrzeuge auf elektrifizierter Strecke wie möglich, aber weiterhin Direktverbindungen in die Landeshauptstadt aus allen Teilen des Allgäus."

Eine Prognose, wann sich diese Situation wieder ändere, wollte Liese jedoch nicht abgeben. Das hänge von der technischen Entwicklung bei der Batterietechnik ab und dem Fortgang der Elektrifizierung, dafür trage die neue Bundesregierung Verantwortung. Denn bisher würde die Akkuleistung nicht ausreichen auf den weiten Strecken im Allgäu.

Pro-Bahn warnt vor einem Schwarze-Peter-Spiel zwischen Freistaat und Bund. Der Vorsitzende des Fahrgastverbandes in Bayern Lukas Iffländer, bescheinigt der BEG wirtschaftliches Handeln, weil Elektrobetrieb deutlich billiger sei als Dieselfahrzeuge. So könnte für das gleiche Geld mehr Verkehr bestellt werden.

Der Freistaat und der Bund seien beide gefragt, die Elektrifizierung Richtung Kempten und Füssen schneller voranzubringen als erst in einigen Jahren. Aus Fahrgastsicht sei es unverständlich, dass die Fahrgäste aus Landsberg und Lagerlechfeld in Kaufering umsteigen müssten, das hätte man vermeiden können, so Iffländer. Das gelte ebenso in Richtung Augsburg.

Express-Busse um München - aber keine bessere S-Bahn

Im Großraum München, wo fast zwei Drittel der bayerischen Nahverkehrsfahrgäste unterwegs sind, tut sich dagegen wenig auf der Schiene. Auf den ersehnten Zwanzigminutentakt auf Außenästen der S-Bahn müssten Fahrgäste noch ein Jahr warten, so Liese.

Aber rund um München gibt es einen neuen Express-Bus-Ring: Insgesamt sieben Linien verbinden auf möglichst direktem und schnellem Weg wichtige Ziele, für zahlreiche Fahrgäste entfällt damit künftig der Umweg über die Münchner Innenstadt. Darüber freuen sich Stadt und Fahrgäste gleichermaßen – Andreas Barth von Pro Bahn Oberbayern, rechnet vor, dass etwa die Fahrt von Garching nach Dachau im Expressbus nur noch die halbe Zeit in Anspruch nehme, wie bislang mit U- und S-Bahn über München.

Das Fazit dieses Fahrplanwechsels: Viel Licht, aber auch Schatten und es bedarf insgesamt noch großer Anstrengungen, damit mehr Menschen vom Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen.

Sämtliche Fahrplanänderungen und Abfahrtszeiten im Netz

Die Fahrplanänderungen im bayerischen Regional- und Nahverkehr, die zum 12. Dezember in Kraft treten, hat die BEG detailliert und nach Regionen sortiert auf einer eigenen Informationsseite aufgelistet: www.bahnland-bayern.de/fahrplanwechsel. Digital finden Kunden den Fahrplan in den gängigen Apps der Bahn und der Verkehrsverbünde und eben auch unter www.bayern-fahrplan.de das ganze Kursbuch steht unter www.bayern-kursbuch.de zum Download bereit. Das Kursbuch erscheint nicht mehr gedruckt sondern ausschließlich in digitaler Form. Hintergrund ist, dass sich die große Mehrheit der Fahrgäste inzwischen über elektronische Medien informiert.