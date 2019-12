16.12.2019, 08:03 Uhr

Fahrplanwechsel: Mehr Busfahrten in Ansbach

Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember gibt es in Ansbach mehr Busfahrten. Damit will die Stadt den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) noch attraktiver machen. Die Busse fahren nun bis in den Abend hinein.