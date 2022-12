Fahrplanwechsel bringt Verbesserungen für Region Nürnberg

Der Fahrplanwechsel am 11. Dezember bringt auch für einige Strecken im öffentlichen Nahverkehr im Großraum Nürnberg bessere Verbindungen. Das betrifft sowohl einige S-Bahn-Verbindungen, die öfter und länger fahren, wie auch Regionalzüge nach München und Augsburg.

Zum Artikel: 49-Euro-Ticket: Finanzierung für 2023 klar, Startzeit noch nicht

Alle 20 Minuten von Nürnberg nach Erlangen - mit Einschränkungen

Wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) mitteilt, wird die S-Bahn (S1) zwischen Nürnberg, Fürth und Erlangen dann von Montag bis Freitag annähernd im 20-Minuten-Takt fahren. Ermöglicht werde das, so der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN), durch die In­be­trieb­nah­me der zu­sätz­lichen Gleise im Fürther Bogen. Bisher war es ein 30 Minuten-Takt. Allerdings komme es auf dieser Strecke zeitweise noch zu baustellenbedingten Einschränkungen. So könne der neue Takt wegen Bau­ar­bei­ten für den Fern­ver­kehr nur bis zum Frühjahr 2023 an­ge­boten werden. Danach seien bis zum Fahr­plan­wech­sel im De­zem­ber 2023 nur zwei S-Bahnen pro Stunde möglich, heißt es vom Verkehrsverbund.

S-Bahnen für Nachtschwärmer am Wochenende

Endlich soll auch im Großraum Nürnberg der Nachtverkehr der S-Bahnen vor allem an den Wochenenden deutlich ausgeweitet werden. "Nürnberg bekommt endlich eine Nacht-S-Bahn", lobt auch Lukas Iffländer vom Fahrgastverband Pro Bahn das neue Angebot. Das mache die Nutzung für Partygänger attraktiver. Für Nachtschwärmer fahren die Bahnen auf den Linien S1 (Bamberg – Nürnberg - Lauf), S2 (Roth – Nürnberg – Altdorf) , S3 (Nürnberg – Neumarkt i.d. Opf.), S4 (Nürnberg – Ansbach) und S6 (Nürnberg - Neustadt/Aisch) von Frei­tag auf Sams­tag, Sams­tag auf Sonn­tag sowie vor Fei­er­tagen bis circa 3.00 Uhr morgens, zum Teil noch danach.

Am Wochenende: Stündlicher Regionalzug nach München

Und auch die Anbindung an die Landeshauptstadt verbessert sich vor allem am Wochenende. Der Regionalzug nach München soll künftig noch öfter im Stundentakt fahren – nämlich auch an den Wochenenden und am Abend. Davon profitieren auch die Fahrgäste, die bis Allersberg fahren, denn mit dem München-Nürn­berg-Express ist der Ort in nur 13 Mi­nu­ten zu erreichen. Dafür entfällt an den Wo­chen­en­den die S5, die weiterhin von Mon­tag bis Frei­tag zwischen Nürn­berg und Allersberg pendelt. Laut BEG verblieben damit nur noch wenige Taktlücken unter der Woche am Vor- und Nachmittag, an denen der 2-Stunden-Takt bleibt.

Bessere Anbindung Richtung Augsburg

Neu ist laut BEG auch eine durchgehende Verbindung zwischen München und Würzburg über Augsburg, Treuchtlingen und Ansbach alle zwei Stunden. Auf der Linie Nürnberg – Augsburg werden die Verbindungen am Wochenende verbessert. Und Nachtschwärmer aus dem Altmühltal können künftig bis halb zwölf am Abend die Linie Ingolstadt – Treuchtlingen nutzen.

Alle Ver­bin­dungen sind in der elek­tro­nischen Fahr­plan­aus­kunft der VGN abrufbar.

Mit Material der dpa