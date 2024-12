12.12.2024, 06:19 Uhr Audiobeitrag

> Fahrplanwechsel bei der Bahn: Das ändert sich in Schwaben

Fahrplanwechsel bei der Bahn: Das ändert sich in Schwaben

Am Sonntag steht bei der Deutschen Bahn wieder der regelmäßige der Fahrplanwechsel an. Auch wenn die Veränderungen in Schwaben eher gering ausfallen, sind sie doch meist erfreulich. Was sich in Nordschwaben und im Allgäu ändert.

Von Christian Michael Hammer