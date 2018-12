vor 17 Minuten

Fahrplanwechsel bei der Bahn: Kleine, aber feine Änderungen

Verspätungen und Zugausfälle – wer oft mit der Bahn unterwegs ist, hat's nicht immer leicht. Mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag soll aber einiges besser werden. Hier erfahren Sie, was sich in Oberbayern alles ändert.