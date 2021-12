Fahrplanumstellung der Bahn sorgt für Kritik aus dem Allgäu

Zum Fahrplanwechsel der Bahn am Sonntag (12.12.) steigt der Anbieter Go-Ahead Bayern in den Regionalverkehr auf der Strecke zwischen Lindau, Memmingen und München ein. Die Züge fahren elektrisch, die Verbindungen werden damit schneller und auch zahlreicher. So kommt man beispielsweise künftig mit dem Regionalzug in gut einer Stunde von Memmingen nach München – das sind 25 Minuten weniger als bisher – oder in rund zwei Stunden von München nach Lindau.

"Erstmals seit Jahrzehnten gibt es wieder eine umsteigefreie Direktverbindung von München über Memmingen nach Lindau" freut sich Florian Liese, Leiter Planung bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG).

Viele München-Pendler müssen künftig umsteigen

Für Pendler aus dem Ost- oder Oberallgäu in Richtung München bringt der Fahrplanwechsel aber nicht nur Verbesserungen. So fällt etwa die Hälfte der Direktverbindungen aus Füssen, Kaufbeuren, Immenstadt oder Kempten nach München weg. Denn künftig dürfen weniger der Dieselzüge von den südlichen, nicht-elektrischen Zubringerstrecken auf die Strecke Lindau-Memmingen-München einscheren und bis in die Landeshauptstadt durchfahren, "aus Umweltschutzgründen", sagt Florian Liese.

Kritik vom Fahrgastverband "Pro Bahn"

Errol Yazgac von der Bezirksgruppe Schwaben des Fahrgastverbands "Pro Bahn" begrüßt die Elektrifizierung zwischen München und Lindau, kritisiert aber gleichzeitig den Wegfall rund der Hälfte der Direktverbindungen aus dem südlichen Allgäu nach München: Viele Berufspendler würden "um einen Umsteigezwang nicht herumkommen, wenn sie zu einer bestimmten Zeit in München sein müssen".

Allgäu-Züge könnten den Anschluss verpassen

Dorthin gibt es künftig zwar insgesamt sogar mehr Verbindungen aus dem Ost- und Oberallgäu. Dass die Fahrten trotz des Umstiegs in Buchloe in Summe teilweise sogar kürzer dauern als bisher, könnte aber oft nur ein theoretischer Vorteil sein, glaubt Errol Yazgac mit Blick auf die Anschlüsse in Buchloe für die häufig verspäteten Züge aus dem schneereichen Allgäu: "Züge können nicht ewig warten, im Winter gibt es da leider mehr Probleme als im Sommer."

Mehr Oberleitungen wären eine Lösung

Schnelle Besserung bei den Direktverbindungen ist nicht in Sicht: "Das wird sicher erst funktionieren, wenn es mehr Oberleitungen auch im Ost- und im Oberallgäu gibt, oder wenn die Akkufahrzeuge entsprechende Akkulaufzeiten haben, um diese Abschnitte ohne Oberleitungen zu überbrücken", sagt Florian Liese von der BEG. Nach dem heutigen Stand der Technik schaffe ein Akku-Zug rund 80 Kilometer. Das reiche aber bei weitem noch nicht aus, um etwa von Buchloe nach Oberstdorf und wieder zurück zu fahren, was rund 200 Kilometer wären.

Hoffen auf die neue Bundesregierung

Einen konkreten Zeithorizont für die Elektrifizierung des "Diesellochs" Allgäu oder den Einsatz von Akku-Zügen wollte er nicht nennen. Er setze hier auf die neue Bundesregierung, die sich auf die Fahnen geschrieben habe, mehr in die Elektrifizierung von Bahnstrecken zu investieren. Komme das so, sei er optimistisch, "dass wir in einigen Jahren wieder zu Verbesserungen kommen".

Allgäu jetzt besser an Augsburg angebunden

Schnelle Verbesserungen gibt es hingegen für Menschen, die aus dem südlichen Allgäu nach Augsburg fahren wollen: Dorthin fahren künftig ab Buchloe diejenigen Dieselzüge aus Kempten oder Füssen direkt weiter, die ab Sonntag nicht mehr nach München fahren dürfen.