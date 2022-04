Fahrlehrermangel in Bayern: Langes Warten auf Führerschein

Bis zu zwei Monate müssen neue Fahrschüler bei der Fahrschule Alex in Nürnberg derzeit warten, bis sie einen Termin bekommen. Das ist laut des Verbands der Fahrlehrer in Bayern aber kein Einzelfall. Rein rechnerisch fehlen jeder Fahrschule in Bayern im Durchschnitt etwa 1½ Fahrlehrer.

Michael Idelevitch betreibt mit seinem Vater Alexander zusammen eine Fahrschule im Nürnberger Stadtteil Schweinau. Die beiden kommen derzeit kaum damit hinterher, allen Fahrschülerinnen und -schülern Stunden anzubieten, denn im Corona-Lockdown mussten alle Fahrschulen in Bayern fünf Monate schließen. Jetzt wollen alle ihre Stunden nachholen, erzählt Michael Idelevitch.

Nachwuchs bei Fahrlehrer und -lehrerinnen fehlt

Außerdem gebe es insgesamt zu wenig Fahrlehrer, weil der Nachwuchs fehle, so der Idelevitch.

"Das Hauptproblem sind die Arbeitszeiten. Die sind im Sommer recht lang, weil die Nachtfahrten erst um 10.00 Uhr anfangen und hören dann irgendwann um 12.00 Uhr auf. Und das muss man halt im Kauf nehmen." Michael Idelevitch, Fahrlehrer

Viele, die mit der Ausbildung, die ungefähr ein Jahr dauert, anfangen, würden mit falschen Erwartungen kommen, sagt Idelevitch. Es reiche nicht aus, wenn man nur gern Auto fährt, man brauche auch viel Geduld und Menschenkenntnis in diesem Beruf. Früher seien viele auch von der Bundeswehr gekommen, doch seit die Wehrpflicht wegfallen sei, fehlten auch die Fahrlehrer.

Jürgen Kopp, Vorsitzender des Bayerischen Fahrlehrerverbands, bestätigt, dass viele Fahrlehrer ihre Ausbildung in der Pandemie nicht abschließen konnten, weil die Prüfungen zum Teil verschoben wurden. Man habe die Anforderungen 2018 nach unten geschraubt, so dürften Fahrlehrer bereits mit 21 Jahren anfangen, außerdem sei es nicht mehr Voraussetzung, Führerscheine vieler Fahrzeugklassen zu besitzen.

Corona-Pandemie vergrößert den Mangel

Schon vor der Pandemie habe es einen Mangel an Fahrlehrern gegeben, sagt Michael Idelevitch. Dadurch, dass die Fahrschulen längere Zeit geschlossen hatten, hat sich die Situation verschärft. Der Fahrlehrer kennt viele Kollegen, denen es ähnlich geht und die ihre Kundschaft nun vertrösten müssen. Viele Fahrschüler hätten in der Pandemie ihre theoretische Prüfung abgelegt und warteten jetzt darauf, weitere Fahrstunden zu nehmen:

"Normalerweise sollte die Praxis an die Theorie anknüpfen. Das heißt nach drei, vier Theoriesitzungen sollte mit dem Fahren angefangen werden, aktuell ist das leider nicht möglich." Michael Idelevitch, Fahrlehrer in Nürnberg

Wartezeit auch bei der praktischen Prüfung

Nicht nur bei den Fahrstunden, auch bei den praktischen Prüfungen müssen sich die Fahrschüler derzeit gedulden. Durch die Pandemie sind etwa 12.000 Fahrprüfungen in ganz Mittelfranken ausgefallen, erzählt Andreas Kittel, Leiter der Fahrprüfer beim TÜV Süd in Nürnberg. Bayernweit sind es sogar rund 80.000 Prüfungen, die müssen nun nachgeholt werden, zusätzlich zu den Fahrprüfungen, die jetzt wieder stattfinden. Derzeit wird auch am Wochenende geprüft, um den "Prüfungsstau" möglichst bald loszuwerden, erklärt Andreas Kittel.

Führerschein bald ein Luxusgut?

Was die Prognose für die Zukunft betrifft, ist Fahrlehrer Michael Idelevitch nicht sehr optimistisch. Wenn es nicht bald mehr Fahrlehrer gebe, könnte der Führerschein in ein paar Jahren zu einem echten Luxusgut werden, weil es dann kaum noch Fahrlehrer gäbe. Wer seinen Führerschein machen will, sollte sich in jedem Fall rechtzeitig bei einer Fahrschule anmelden und viel Geduld mitbringen.