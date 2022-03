Fahrlässige Tötung? Prozess um Zugunglück in Stockstadt

Das Unglück ist mittlerweile etwa eineinhalb Jahre her: Zwei Gleisarbeiter wurden damals an der Bahnstrecke bei Stockstadt im Landkreis Aschaffenburg von einem Zug erfasst und getötet. Ein 29-Jähriger war zum Zeitpunkt des Unfalls als sogenannte Sicherheitsaufsichtskraft eingesetzt. Gegen ihn wurde Anklage erhoben. Vor dem Amtsgericht Aschaffenburg soll nun geklärt werden, ob er seine Aufsichtspflichten verletzt und dadurch den Tod der beiden Männer zu verantworten hat.

Vorwurf Staatsanwaltschaft: Sorgfaltspflicht nicht eingehalten

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: fahrlässige Tötung. Sie spricht von Gleichgültigkeit und Außerachtlassung der Sorgfaltspflicht. Demnach soll der Angeklagte während seiner Arbeit seinen Posten verlassen haben und mehr mit seinem Handy beschäftigt gewesen sein. Für den Prozess vor dem Schöffengericht ist bislang nur ein Verhandlungstag angesetzt. Womöglich wird also bereits an diesem Mittwoch das Urteil gesprochen.

Das Unglück passierte am Morgen des 1. Septembers 2020 auf der Eisenbahnbrücke über den Main zwischen Mainaschaff und Stockstadt. Zwei Gleisarbeiter im Alter von 22 und 34 Jahren waren mit Reinigungsarbeiten an der Wasserrinne am Gleis der Mainbrücke beauftragt. Die Aufgabe des Angeklagten war es an diesem Morgen, die Arbeiter zu warnen, sollte sich ein Zug nähern. Ebenfalls zu seinen Aufgaben gehörte es, die Gleise durch den Fahrdienstleiter sperren zu lassen, sollte für die Arbeiter der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 2, 50 Metern zu den Gleisen nicht eingehalten werden können.

Unklar ob getötete Gleisarbeiter gewarnt wurden

Auf der Mainbrücke war dieser Sicherheitsabstand zu den Gleisen überhaupt nicht möglich, eine Sperrung der Strecke also Voraussetzung für den Beginn der Arbeiten, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Das an das Sicherungspersonal zu melden, ist in diesem Fall Aufgabe der Gleisarbeiter. Bei den Ermittlungen habe man aber nicht klären können, ob die beiden 22 und 34 Jahre alten Arbeiter den Angeklagten darüber informiert hatten.

Angeklagter soll seinen Sicherheitsposten verlassen haben

Der Angeklagte war ab 7 Uhr als Sicherheitsaufsichtskraft im Einsatz. Um kurz vor 8 Uhr soll er aus "Gleichgültigkeit", wie es in der Anklageschrift heißt, das erste Mal seinen Posten verlassen haben. Spätestens als er nach einigen Minuten zurückkam, hätte er mitbekommen müssen, dass die Arbeiter den 2,50 Meter Abstand nicht einhielten und das Gleis hätte gesperrt werden müssen, so die Staatsanwaltschaft. Stattdessen habe er sich mit einem Kollegen auf der anderen Seite der Gleise unterhalten, danach telefoniert und sich auch später mehr mit seinem Handy befasst. Um 8.20 Uhr soll dann der Regionalzug der Hessischen Landesbahn mit einer Geschwindigkeit von 86 km/h eingefahren sein. Die beiden Gleisarbeiter wurden erfasst und getötet. Die 17 Fahrgäste des Zuges blieben nach damaligen Polizeiangaben unversehrt. Die Strecke zwischen Darmstadt und Aschaffenburg war nach dem Unfall stundenlang gesperrt.