Fahrlässige Tötung: Geisterfahrer in Regensburg vor Gericht

Auf der B 85 bei Roding passierte im November 2022 ein Unfall, bei dem ein Mensch getötet und drei schwer verletzt wurden. Der Unfallverursacher war betrunken. Er sitzt seitdem in U-Haft. Am Donnerstag beginnt in Regensburg das Verfahren gegen ihn.