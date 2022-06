Fahrlässige Brandstiftung? Wohnhausbrand in Bad Staffelstein

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Sonntag in Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Am frühen Morgen ging gegen drei Uhr ein Notruf ein, daraufhin rückte ein Großaufgebot von Einsatzkräften aus. Insgesamt 120 Helfer waren vor Ort, bestätigte die Polizei Oberfranken auf BR-Nachfrage.

50.000 Euro Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Die Einsatzkräfte evakuierten das Haus, in dem etwa 30 Bewohner leben. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Feuer brach im Dachstuhl aus, ein technischer Defekt konnte nach ersten Erkenntnissen noch nicht festgestellt werden. Derzeit wird vermutet, dass das Feuer in der Ivo-Hennemann-Straße nicht absichtlich verursacht worden ist. Die Brandursache ist noch unklar.

Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Wohnung nahe des Brandherdes war nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.