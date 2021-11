"Fahrlässig": Pflegefälle warten auf Booster, Impfzentren voll

Die Opposition im bayerischen Landtag zeigt sich erschüttert über die große Lücke bei den Auffrischungsimpfungen für Bewohner von Pflegeheimen im Freistaat. "Ich bin entsetzt über die Situation", sagte SPD-Gesundheitsexpertin Ruth Waldmann dem BR. Dass die gefährdetsten Menschen in den Pflegeheimen teilweise keinen ausreichenden Impfschutz mehr hätten, sei das "Allerschlimmste". Verantwortlich macht sie dafür die Staatsregierung. Die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen sei lange bekannt, aber wieder einmal sei Bayern zu spät dran. "Das ist fahrlässig und gefährlich!" Auch Grüne, FDP und AfD sehen die Staatsregierung jetzt in der Pflicht.

Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur warten in Heimen immer noch viele Bewohner auf die Auffrischungsspritze. Nach Zahlen des Gesundheitsministeriums gab es im Freistaat bis zum 5. November bei knapp 40.000 Pflegebedürftigen in den Heimen sogenannte Booster-Impfungen durch die Impfzentren. Das Ministerium geht davon aus, dass die Hausärzte mindestens ähnlich viele Heimbewohner bereits nachgeimpft haben wie die Impfzentren. Bei geschätzten 127.000 Pflegefällen bleibt damit laut dpa eine erhebliche Lücke - wohl etwa ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner dürfte demnach noch keine dritte Impfung erhalten haben.

Stiko: Booster für Alte und Immungeschwächte dringlich

Nach Angaben eines Ministeriumssprechers haben die Impfzentren mittlerweile "nahezu vollständig" die Alten- und Pflegeheime kontaktiert. Wo Impfaktionen noch nicht stattgefunden hätten, seien diese geplant. Am Dienstag beschloss die Staatsregierung zudem, dass die Kreisverwaltungsbehörden alle Menschen über 60 anschreiben und über die Bedeutung einer Auffrischungsimpfung informieren sollen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Auffrischungsimpfungen nach sechs Monaten für Menschen mit geschwächtem Immunsystem, für alle ab 70 sowie für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen. "Nach Einschätzung der Stiko ist die Auffrischimpfung in diesen Bevölkerungsgruppen besonders dringlich", bekräftigte die Impfkommission erst am Montag. Denn insbesondere in hohem Alter lasse der Schutz mit der Zeit nach, der für die Prävention schwerer Corona-Verläufe notwendig sei. Darüber hinaus wird die sogenannte Booster-Impfung für medizinisches und pflegerisches Personal empfohlen.

Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen

In einigen Heimen im Freistaat wurden in den vergangenen Wochen wieder Corona-Ausbrüche gemeldet, auch mit tödlichem Ausgang für einzelne, mitunter doppelt geimpfte Patienten. Vor knapp zehn Tagen meldete beispielsweise der Betreiber eines Seniorenzentrums in Pfaffenhausen einen "Ausnahmezustand" wegen eines Corona-Ausbruchs: "Trotz einer nahezu 100-prozentigen Impfquote bei den 33 Bewohnern im Alter zwischen 69 und 100 Jahren waren Anfang November 21 Personen nachweislich an Covid-19 erkrankt." Neun seien ins Krankenhaus eingewiesen worden, eine Frau sei gestorben. Auch ein beträchtlicher Teil der Belegschaft sei infiziert. Vor solchen Fälle sollen die Drittimpfungen schützen.

Söder will Booster-Impfung für alle

Trotz der erheblichen Booster-Lücke in den Pflegeheimen will Ministerpräsident Söder - anders als Anfang des Jahres, als der Impfstoff sehr knapp war - keine Priorisierung bei Impfungen. Im Gegenteil: Söder wirbt dafür, dass jeder zur Auffrischungsimpfung kommt, dessen Immunisierung sechs Monate zurückliegt. An der Stiko-Empfehlung solle man sich in dieser Frage nicht orientieren - diese sei "der Lage nicht angemessen", sagte er am Donnerstag. Dem CSU-Chef zufolge ist es wichtig, Drittimpfungen bei allen voranzubringen. In Israel würden diese mit großem Erfolg schon nach fünf Monaten verabreicht. Söder könnte sich dies auch in Deutschland vorstellen.

Am Dienstag beschloss das Kabinett, die bayerischen Impfzentren wieder "hochzufahren". Dort soll es laut Söder keine vorgegebene Impf-Reihenfolge und kein Einladungsmanagement mit Terminvergabe geben: "Wer kommt, wird geimpft." Niemand werde zurückgewiesen - unabhängig vom Alter.

Impfstationen in Augsburg schicken Impfwillige weg

Die Realität ist aktuell zum Teil eine andere. In Augsburg wurden am Samstagmorgen bei der Impfstation an Hochschule schon um 9.09 Uhr, gut eine Stunde nach Öffnung, die ersten Impfwilligen weggeschickt. Eine halbe Stunde später rief die Stadt dazu auf, den ganzen Tag über keine der Stationen mehr aufzusuchen: "Aufgrund des hohen Andrangs und der langen Schlangen sind die Kapazitäten am Impfzentrum Augsburg für den heutigen Tag komplett ausgelastet und erschöpft", teilte die Stadt mit. Gleiches gelte für die Impfstationen in der Maximilianstraße und an der Hochschule.

Impfen in München und Rottal-In nur noch mit Termin

An den vier dauerhaften Impfstationen in München ist ab Dienstag eine Impfung nur noch mit Terminbuchung möglich. "Das Gesundheitsreferat reagiert damit auf die zum Teil langen Wartezeiten, die aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Erst- und Auffrischungsimpfungen zu beobachten waren", teilte die Stadt am Freitag mit.

Auch für das Impfzentrum Riem empfiehlt Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek eine vorherige Terminvereinbarung: "Denn dann können Sie sicher sein, dass Sie auch wirklich geimpft werden." Das Gesundheitsreferat will den Angaben zufolge in den nächsten Tagen beobachten, ob es auch in Riem nötig wird, nur noch mit Termin zu impfen.

Zu einer Online-Terminbuchung rät allen Impfwilligen auch das Landratsamt Rottal Inn: Sonst könne eine Impfung nicht garantiert werden.

SPD: "Das ist unverantwortlich"

SPD-Gesundheitsexpertin Waldmann hält zwar Booster für alle "am Ende schon für sinnvoll", Söders Aufruf sei aber zur Unzeit gekommen, bei gleichzeitig schlechter Vorbereitung - das verursache jetzt Chaos. "Das ist unverantwortlich, und das hätte nicht sein müssen." Derweil seien die Älteren ernsthaft in Gefahr. "Viele wissen das gar nicht." Waldmann fordert, jetzt "als allererstes in die Heime zu gehen". Wichtig sei auch, "dabei nicht wider die Menschen mit Behinderung zu vergessen, wie das bei der ersten Impfkampagne war". Auch die Pflegebedürftigen, die zuhause betreut werden, und ihre Angehörigen müsse man im Blick haben. "Sie sind genauso gefährdet."

FDP: "Darf nicht passieren"

FDP-Politiker Dominik Spitzer, der selbst Arzt ist, zeigt sich überrascht darüber, dass bei vielen Pflegebedürftigen die dritte Spritze noch aussteht. "Die Pflegeheime sollten auf jeden Fall schon längst durch sein", sagte er dem BR. "Das darf eigentlich nicht passieren, dass die alten Leute wieder gefährdet sind." Er selbst habe in seiner Praxis schon im August damit begonnen, Patienten zu boostern. Spitzer rief die Staatsregierung auf, die Lücken in Pflegeeinrichtungen müssten jetzt als Erstes geschlossen werden.

Aus seiner Praxis berichtet auch er von einem großen Andrang. "Es nimmt jetzt sehr, sehr wieder an Fahrt auf", schildert Spitzer. Es gebe aktuell zweierlei Themen: Einerseits das Boostern, anderseits kämen aber auch Erstimpfungen noch dazu. Er sei schon am Überlegen, auch am Wochenende Impfungen anzubieten. "Ich hoffe, dass der Impfstoff dann auch tatsächlich zur Verfügung steht."

Grünen-Fraktionschefin Schulze: "Beschämend"

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze forderte auf BR-Anfrage, es müsse jetzt "endlich geklotzt und nicht gekleckert werden beim Impfen". Und natürlich müssten dabei vulnerable Gruppen Vorrang haben. Söders Regierung habe nicht vorausschauend gedacht und geplant. "Man hätte über den Sommer die Booster-Impfungen in Alten- und Pflegeheimen logistisch planen müssen", betonte Schulze. Doch Söder habe den gleichen Fehler gemacht wie vor einem Jahr und den Sommer nicht genutzt, um für den Winter zu planen. Sie forderte, möglichst schnell mobile Impfteams in die Einrichtungen zu schicken - "und das koordiniert".

Schulze bemängelte, zum 1. Oktober habe Söder veranlasst, "dass die Impfzentren auf ein Minimum heruntergefahren werden" - mit der Aussage, die Hausärzte sollten sich um die Impfungen kümmern. Daraufhin hätten die Behörden vor Ort Personal entlassen. "Sechs Wochen später stellt man fest: Oh, die Praxen schaffen es doch nicht. Wir müssen die Impfzentren hochfahren." Dafür müsse aber zunächst Personal gesucht und Impfstoff bestellt werden. "Die Zeit haben wir eigentlich gar nicht."

Ihre Fraktion fordere, nach dem Vorbild Portugals zeitnah alle Bürger ab zwölf Jahren anzuschreiben und über Corona-Impfungen zu informieren. Bayern brauche eine höhere Impfquote - im bundesweiten Vergleich rangiere der Freistaat im hinteren Drittel, beklagte Schulze. Nach Aussage von Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) gebe es in Bayern keinen Mangel an Impfstoff, nur Probleme bei der Verteilung. "Die Söder-Regierung und Logistik werden in dieser Pandemie keine Freunde mehr." Es sei beschämend, wenn es Impfstoff gebe - dieser "aber nicht dort ist, wo die Menschen sind, die geimpft werden wollen".

Kritik auch von der AfD

Der Parlamentarische Geschäftsführer und gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Andreas Winhart, betonte: "Die Vorgaben der Stiko haben ihre wissenschaftliche Grundlage, daher ist die Umgehung dieser Empfehlungen unverantwortlich und macht die Impfung zum politischen Akt." Die AfD-Fraktion fordere seit Beginn der Pandemie den Schutz der vulnerablen Gruppen und die Freiwilligkeit der Impfung.

Freie-Wähler-Politikerin: Vertraue auf Stiko

Indirekte Kritik an den Aussagen von Ministerpräsident Söder kommt auch aus den Reihen des Koalitionspartners. Freie-Wähler-Gesundheitsexpertin Susann Enders betont zwar die Bedeutung des Impfens im Kampf gegen Corona, "indem sie die Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe deutlich senkt". Sie fügt aber hinzu: "In der Einschätzung, wer sich wann wie oft impfen lassen soll, vertraue ich dabei vollumfänglich auf die Einschätzung der medizinischen Experten wie zum Beispiel der Stiko." Die Politik solle ausschließlich dafür sorgen, dass genug sicherer Impfstoff vorhanden ist "und das Gesundheitssystem endlich wieder auf gesunde Füße gestellt wird".