Fahrkartenautomat gesprengt - Sperrung aufgehoben

Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Mittelfranken wurde am Bahnhof Petersaurach heute Morgen gegen 5.00 Uhr ein Fahrkartenautomat gesprengt. Die Spurensicherung und Sprengstoffexperten haben den Tatort untersucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Automat wahrscheinlich nicht mit Sprengstoff geöffnet, sondern durch Einleiten von Gas.

Polizei sucht Zeugen

Das Landeskriminalamt übergibt daher die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei Ansbach. Noch ist unklar, ob die Täter tatsächlich Geld entwenden konnten und wie viel. In einer Hecke an einem nahe gelegenen See wurden leere Münzbehälter gefunden. Der Sachschaden am Fahrkartenautomat liegt vermutlich im fünfstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer heute in den frühen Morgenstunden Verdächtiges bemerkt hat, möge den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 informieren.