Fahrgastschiff "Renate" steht zum Verkauf

Das ist ein Weihnachtsgeschenk für Menschen, die schon alles haben: Die Betreiber der Werft in Remagen am Rhein bieten das Donau-Fahrgastschiff "Renate", mit 300 Plätzen auf dem Sonnendeck, gebraucht zum Kauf an. Insgesamt können 600 Menschen an Bord mitgenommen werden.

Käufer braucht eine sechsstellige Euro-Summe

Ein Sprecher der Werft nannte heute dem BR keinen genauen Kaufpreis. Es sei aber von einer mindestens sechsstelligen Euro-Summe auszugehen. Auf der Homepage des Anbieters wird "Renate" als "klassisches 3-Deck-Schiff" angeboten. Das Mitteldeck sei ein "geschlossener Salon mit ca. 180 Sitzplätzen". Eingebaut sind im Unter- und Mitteldeck auch jeweils eine Bordküche.

Das Schiff ist 48 Meter lang, neun Meter breit und hat einen Tiefgang von 90 Zentimetern. Gebaut wurde es 1988, seither war die "Renate" bis zum Sommer 2018 auf der Donau zwischen Kelheim und dem Donaudurchbruch bei Weltenburg sowie zwischen Kelheim, Regensburg und der Walhalla bei Donaustauf unterwegs.

Jede Menge PS

Besonders weist der Verkäufer darauf hin, dass die Motoren 2012 erneuert wurden. Der neue Herr über "Renate" dirigiert zwei abgasreduzierte Dieselmotoren von 410 kW Leistung. Das ist vergleichbar mit einem Porsche Panamera Turbo Sport Turismo mit 550 PS, der in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 Studenkilometer sprintet. Ausgestattet ist das Passagierschiff auch mit Radar, Funk, Echolot zum Flusstiefenbestimmung, Autopilot und GPS.

Voraussetzung um die "Renate" steuern zu dürfen ist allerdings ein Schifferpatent. Wer das hat, kann mit ihr auf Donau, Rhein oder Bodensee fahren.