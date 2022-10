Fahrermangel bei Augsburgs Stadtwerken: Takt wird ausgedünnt

Die Situation ist angespannt, die Personaldecke äußerst dünn: Seit Tagen herrscht bei den Augsburger Stadtwerken (SWA) ein hoher Krankenstand, zugleich konnten rund 20 Fahrer-Stellen noch nicht neu besetzt werden, wie die Stadtwerke dem BR bestätigten. Und ein Ende der angespannten Personalsituation sei nicht abzusehen.

Stadtwerke können die Ausfälle nicht mehr ausgleichen

Doch die SWA wollen ihren Fahrgästen weiterhin ein zuverlässiges Angebot bieten. Also sei man jetzt gezwungen, am Abend den Takt auszudünnen, die Zahl der Tram- und Busfahrten zu verringern. Denn mit dem bestehenden Personal könne man die Ausfälle derzeit nicht mehr ausgleichen, so SWA-Geschäftsführer Walter Casazza.

Am Abend fahren weniger Busse und Straßenbahnen

Konkret heißt das: Von Montag bis Freitag wechseln die Straßenbahnlinien bereits ab 19 Uhr vom 7,5-Minuten-Takt auf den 15-Minuten-Takt und nicht erst um 20.30 Uhr. Entsprechend fahren die Buslinien 22 und 23 bereits ab 19 Uhr statt ab 20.30 Uhr stadteinwärts nur noch bis zur Haltestelle Berliner Allee, die Linie 44 fährt bereits ab 19 Uhr nicht mehr, statt ab 20.30 Uhr. Die Buslinien 32 und 41 wechseln ab 20.30 Uhr von einem 15- in einen 30-Minuten-Takt.