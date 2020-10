Fahrerloses Müllauto rollt in Scheune: 250.000 Euro Schaden

Erheblichen Sachschaden, nämlich rund 255.000 Euro, hat ein Müllauto verursacht, das auf einer abschüssigen Strasse in Blossersberg bei Viechtach ins Rollen geraten war und in einen Schuppen gekracht ist.

Handbremse wohl nicht richtig angezogen

Wie die Polizei heute auf BR-Anfrage bekanntgab, war der Fahrer kurz ausgestiegen. Warum ist noch unklar. Offenbar hatte er beim Aussteigen aber die Handbremse nicht richtig angezogen. Das Fahrzeug machte sich selbstständig, rollte bergab, beschädigte dabei das Vordach und das Treppengeländer eines Hauses und krachte dann frontal in einen Schuppen.

Müllauto ist ein Totalschaden

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Schuppen ist ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden, an Vordach und Treppengeländer des anderen Gebäudes rund 5000. Das Müllauto wurde bei dem Unfall total beschädigt. Hier liegt der Sachschaden bei rund 200.000 Euro. Es handelt sich um ein Leihfahrzeug eines privaten Unternehmens aus Straubing, so die Polizei. Die Bergungsarbeiten dauerten bis tief in die Nacht.