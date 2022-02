Fahrerlose E-Shuttles: Forschungsprojekt bis 2024 verlängert

Die rot-weißen E-Shuttles sind ohne Fahrer unterwegs und mit umweltfreundlichem Elektroantrieb. Ihr Einsatz wird seit zwei Jahren in Hof und Kronach getestet. Jetzt wird aus der "Shuttle-Modellregion Oberfranken" die "Shuttle-Modellregion Oberfranken II". Denn das Forschungsprojekt zum autonomen Fahren wird bis 2024 verlängert. Den Förderbescheid wird Michael Theurer (FDP), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr, am 25 Februar 2022 in Bad Steben unter anderem dem Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) überreichen. Das Bundesministerium förderte das Modellprojekt bisher mit 15 Millionen Euro.

Testfahrten der E-Shuttles wegen Corona ausgesetzt

Bis mindestens 2024 sollen die E-Shuttles auch in Bad Steben Fahrgäste befördern. Bisher sind sie in Hof und in Kronach im Einsatz. Seit Anfang Februar fahren sie allerdings wegen den hohen Corona-Infektionszahlen nicht. In den kleinen Shuttle-Bussen können die Fahrgäste nicht genügend Abstand zueinander halten. Der Stopp gilt vorerst bis zum Wochenende. Maximal zehn Personen haben in den Kleinbussen Platz. Die Mitfahrt ist kostenfrei.

Vorerst noch Begleitperson an Bord der E-Shuttles

Die Shuttles sind mit einer Geschwindigkeit von 18 Stundenkilometern auf den Straßen im Einsatz. Welche Strecken sie zurücklegen, ist einprogrammiert. Sensoren melden den Bussen Gefahren und lösen einen Bremsvorgang aus. Ganz autonom fahren die umweltfreundlichen E-Shuttles noch nicht. Während der Testphase ist eine Begleitperson an Bord.

Mit Material von dpa