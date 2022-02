Fahrerlose Busse für Bad Staffelstein: Testphase läuft

In Bad Staffelstein sollen schon bald fahrerlose Busse zwischen dem Marktplatz und der Therme fahren. Das Projekt der autonomen Shuttles wurde am Montag in Kloster Banz vorgestellt. In anderen Regionen in Oberfranken sind bereits selbstfahrende Busse im Rahmen der Testphase auf den Straßen unterwegs. Dabei weisen die Shuttles Kinderkrankheiten auf.

Fahrerlose Busse in Bad Staffelstein vorgestellt

Ziel sei es, ähnlich wie in anderen Städten Oberfrankens, auch in Bad Staffelstein fahrerlose Busse im Einsatz zu haben, erklärte Projektleiter Michael Böhm. Begleitet werde das Projekt unter anderem von der Technischen Universität München und der Bergischen Universität Wuppertal. Die Busse sollen in einer ersten Testphase auf dem Gelände des Herstellers Valeo in Kronach erprobt werden. Unter anderem auch mit der Möglichkeit einer induktiven Ladung.

Auch interessant: Corona stoppt autonome Shuttlebusse in Franken

Von der Obermaintherme zum Marktplatz im autonomen Shuttle

In einem zweiten Schritt kommen die Busse dann in der Stadt Bad Staffelstein zum Einsatz und sollen zwischen der Obermaintherme und dem Marktplatz verkehren. Bis zu sieben Personen können mitfahren, derzeit ist allerdings auch eine Aufsichtsperson vorgeschrieben, die alle Fahrten begleiten muss. Neben stationären Ladestellen sind in Bad Staffelstein auch induktive Ladepunkte entlang der Strecke vorgesehen.

Starttermin unklar

Die Kosten für das Millionenprojekt trägt der Bund. Ziel sei es, herauszufinden, ob in einigen Jahren autonome Busse beispielweise auch im öffentlichen Personennahverkehr eingesetzt werden könnten, so Professor Maximilian Schiffer von der TU München. Wann genau die ersten Busse in Bad Staffelstein verkehren werden, ist derzeit noch unklar. In anderen Regionen Oberfrankens ist das Projekt vor wenigen Tagen bis 2024 verlängert worden.