Fahrerlos durch die Stadt: Shuttlebus-Projekt wird verlängert

Das Modellprojekt für selbstfahrende Busse in Oberfranken wird ausgedehnt. Zusätzlich zu Hof, Rehau und Kronach werden die kleinen Busse ab Sommer auch in Bad Steben im Landkreis Hof unterwegs sein. Das Projekt "Shuttle-Modellregion Oberfranken" (SMO) wird bis 2024 verlängert und mit weiteren elf Millionen Euro vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Das gab der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) in Bad Steben bekannt. Bisher hat der Bund bereits 15,3 Millionen Euro investiert.

Bad Steben ersetzt Modellkommune Rehau

Die Erforschung des fahrerlosen Fahrens in Oberfranken geht demnach weiter: In Bad Steben sollen die autonomen Shuttles im medizinischen Bereich eingesetzt werden. Die SMO geht damit in die zweite Phase: Bad Steben ersetzt die bisherige Modellkommune Rehau, deren Forschungsansatz für den Einsatz im Werksverkehr Ende Juni abgeschlossen werden kann.

"Unser Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit den örtlichen Gesundheitseinrichtungen bedarfsorientiert selbstfahrende Shuttles zum Transport von Reha-Gästen, Personal und Materialen im öffentlichen Straßenraum einzusetzen. In Bad Steben können somit gleich mehrere Zukunftsthemen zur ländlichen Mobilität bearbeitet werden." Hofs Landrat Oliver Bär (CSU)

Sechs Shuttlebusse können kostenlos genutzt werden

Im Fokus des Projekts liege nun auch die vollständige Automation der Shuttles, die von künstlicher Intelligenz unterstützt werden soll. Seit 2021 fahren in den oberfränkischen Städten Hof, Rehau und Kronach hochautomatisierte Kleinbusse im öffentlichen Straßenraum. Insgesamt sechs dieser selbstfahrenden Shuttles des Herstellers Navya werden im Rahmen des Vorhabens eingesetzt. Sie können kostenlos genutzt werden. Das vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) geförderte Forschungsprojekt lief bisher bis Juni 2022 und wurde nun erweitert.