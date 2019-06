Fahrerflucht mit 2,5 Promille: Ungar demoliert Autos in Freising

Gleich zwei Unfälle hat ein 40-jähriger Ungar am Freitagabend verursacht. Zunächst touchierte er mit seinem Pkw in der Landshuter Straße in Freising zwei am Straßenrand geparkte Wagen. Beide Autos wurden dabei beschädigt. Trotzdem fuhr der Mann nach Angaben der Freisinger Polizei "unbehelligt und teils in starken Schlangenlinien" weiter.

Zweifel an Echtheit des irischen Führerscheins

Die Flucht des Ungarn endete schließlich an der Anschlussstelle Erding, wo er mit einem Verkehrszeichen der A92 kollidierte. Dort konnte ihn die Polizei stellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die Beamten ordneten deshalb eine Blutentnahme an. Der 40-Jährige zeigte den Polizisten einen irischen Führerschein, an dessen Echtheit laut Polizei allerdings Zweifel bestehen.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Durch die Unfälle entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Der Ungar muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Den Wagen des Mannes ließen die Beamten abschleppen.