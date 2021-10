Fahrerflucht auf der A94: Zwei Menschen verletzt

Die Verkehrspolizei Hohenbrunn sucht nach einem bisher unbekannten Fahrer eines Plansattelzuges, der bereits am Freitagabend einen folgenschweren Unfall auf der A94 ausgelöst hatte und dann geflüchtet war.

Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Der LKW-Fahrer war am Freitagabend gegen 20.50 Uhr auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Hohenlinden unterwegs und wechselte nach links auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er einen PKW samt Anhänger. Das Auto geriet ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Ein nachfolgender Fahrer musste dem Dacia ausweichen, geriet dadurch selbst ins Schleudern und prallte gegen die Betongleitwand. Ein weiterer nachfolgender Ford Transit krachte frontal in den verunfallten Dacia.

Der 63-jährige Dacia-Fahrer wurde eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Der 58-jährige Fahrer des Ford Transit wurde leichtverletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

LKW-Fahrer hält an und flieht dann

Der bisher unbekannte Fahrer des unfallverursachenden Sattelzugs blieb laut Polizei ca. 150 Meter hinter der Unfallörtlichkeit stehen und begutachtete das Geschehen. Kurze Zeit später stieg er wieder in seinen LKW und flüchtete.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 47.000 Euro. Die A94 musste am Freitag in Fahrtrichtung Passau stundenlang gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Forstinning ausgeleitet.

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag gegen 20.50 Uhr, die Polizei gab die Infos aber erst am Samstag bekannt