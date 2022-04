Fahrerflucht? Junger Mann schwerverletzt im Straßengraben

In der Nähe vom mittelfränkischen Feuchtwangen ist ein 20-Jähriger offenbar von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer ließ den jungen Mann schwerverletzt liegen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Samstag in den frühen Morgenstunden an der Kreisstraße AN 5 zwischen Ungetsheim und Bergnerzell. Kurz vor 7 Uhr früh entdeckte ein Zeuge den Verletzten im Straßengraben und rief Polizei und Rettungsdienst. Polizei und Notarzt gehen davon aus, dass der Mann von einem Auto angefahren wurde.

Unfallopfer war auf dem Heimweg von einer Party

Zeugen berichten, dass der 20-Jährige sich nach dem Besuch einer Party in Bergnerzell gegen 4 Uhr früh zu Fuß auf den Heimweg nach Ungetsheim gemacht hatte. Auf dem Weg muss es dann zu dem Unfall gekommen sein. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Feuchtwanger Polizei bittet nun eventuelle Zeugen, die zur Unfallzeit zwischen Bergnerzell und Ungetsheim Beobachtungen gemacht, ein frisch beschädigtes Fahrzeug gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09852-6715-0 zu melden.