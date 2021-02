vor 23 Minuten

Fahrer wird bewusstlos - Linienbus kracht gegen Laternenmast

Am Freitagnachmittag wurde ein Busfahrer in München während seiner Fahrt ohnmächtig. Dabei verhakte sich sein Fuß unter dem Gaspedal - und der mit drei Passagieren besetzte Linienbus krachte mit voller Wucht in einen Laternmast.