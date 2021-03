Fahrer wird bei Unfall aus dem Auto geschleudert

Bei einem Unfall nahe Mitterteich im Landkreis Tirschenreuth ist ein 41-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, fuhr der Mann am Donnerstagabend die Bundesstraße 15 in Richtung Mitterteich, als sein Fahrzeug in einem Kreisverkehr mit dem Randstein kollidierte, zur Seite kippte und von der Straße abkam. Dabei schob das Auto mehrere Leitplanken in die Böschung.

Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert

Das Auto flog etwa 15 Meter eine Böschung hinunter, überschlug sich mehrmals und kam circa 25 Meter neben der angrenzenden BRK Rettungswache zum Stillstand. Der Fahrer wurde dabei aus seinem Auto geschleudert. Zwei Rettungssanitäter aus der nahegelegenen Rettungswache halfen dem Mann, der schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht wurde.

Totalschaden am Fahrzeug

Am Fahrzeug des Mannes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Außerdem wurden mehrere Leitplankenfelder beschädigt und es entstand Flurschaden in einer Höhe von circa 4.000 Euro.