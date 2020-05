Fahrer verletzt: Lastwagen kippt bei Königsberg um

In Königsberg ist ein Lastwagen in der Böschung gelandet. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall in einer Rechtskurve. Offensichtlich war der Fahrer zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw kippte auf der entgegengesetzten Fahrspur in die Böschung.

Ladung landet im Straßengraben

Der geladene Sand landete ebenfalls im Straßengraben. Die Feuerwehr musste den Mann über die Frontscheibe des Fahrzeugs bergen. Er kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Die Staatsstraße 2278 ist inzwischen wieder befahrbar.