Fahrer bewusstlos: Auto fährt über Wiese in Waldstück

Ein 67-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagvormittag in der Gemeinde Hofkirchen im Landkreis Passau aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Straße abgekommen und in ein Waldstück gefahren.

Fahrer verliert völlig die Kontrolle

Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilt, hatte der Mann am Steuer plötzlich gesundheitliche Probleme bekommen und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen fuhr etwa 100 Meter über eine Wiese und anschließend rund 20 Meter in ein Waldstück bevor er dort an einem umgestürzten Baum zum Stehen kam.

Erst ein Baum stoppt das Auto

Der 67-jährige Mann wurde von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Auto befreit und mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war der Mann beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits wieder ansprechbar.