Fahrer betrunken: 40-Tonner landet im Maisfeld

Ein 40 Tonnen schwerer Lkw ist am frühen Montagmorgen bei Kulmbach von der Bundesstraße 85 abgekommen und mehrere Meter weit durch ein Maisfeld gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer aus Richtung Bayreuth unterwegs, als er im einsetzenden Berufsverkehr gegen 5.50 Uhr zwischen Leuchau und Forstlahm im Landkreis Kulmbach nach links von der Straße abkam. Der Lastwagen fuhr einen Alleebaum um und mähte ein Maisfeld nieder, bevor er schwer beschädigt im Feld stecken blieb.

Lkw mäht Baum und Maisfeld nieder

Die hinzugerufenen Polizisten konnten neben einer Spur der Verwüstung auch einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 53 Jahre alten Fahrer feststellen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ein erster Atemalkoholtest habe einen Wert von etwa zwei Promille ergeben. Der Mann sei zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht worden. Die B85 musste zur Bergung des Fahrzeugs rund drei Stunden gesperrt werden. Auch entlang der Umleitungsstrecken kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Lastwagen beschädigt: Öl tritt aus

Weil bei dem Unfall auch die Ölwanne des Lastwagens beschädigt wurde, sickerten einige Liter Öl in das Erdreich. Das Technische Hilfswerk musste Teile des verunreinigten Bodens abtragen. Erst am Nachmittag konnte der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen wieder ungehindert rollen. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums verantworten.