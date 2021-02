Fahrer bei Unfall auf A73 bei Bamberg in Auto eingeklemmt

Am Donnerstagabend ist es auf der Autobahn A73 zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Süd und Hirschaid zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, sei dabei der Fahrer eines VW Caddy in seinem Auto eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden.

A73 bei Bamberg: Kleintransporter verursacht Verkehrsunfall

Der 54-jährige Fahrer des VW Caddy sei ungebremst mit voller Wucht auf einen weiteren vor ihm fahrenden Kleintransporter aufgefahren. Durch den Aufprall wurde die völlig ungesicherte Ladung des VWs – viele Werbeprospekte – nach vorne in den Fahrerraum geschleudert. Der 54-jährige Fahrer verlor dadurch die Kontrolle über seinen Kleintransporter und prallte in die Leitplanke. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließen wurde der Mann schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Schaden in Höhe von rund 18.000 Euro

Auch der 39-jährige Fahrer des Kleintransporters, auf den der Unfallverursacher aufgefahren war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. An den beiden Fahrzeugen und der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.