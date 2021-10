Wie kann das Potenzial der Wasserstoff-Technologie in der Region genutzt werden? Das haben sich der Landkreis Ostallgäu, die Stadt Kaufbeuren und die oberbayerische Gemeinde Fuchstal gefragt. Die drei Projektpartner der "Wasserstoffregion Ostallgäu" haben nun die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vorgestellt. Und es zeigt sich: In der Region sei großes Potenzial für konkrete Anwendungen von Wasserstofftechnologie vorhanden, sagt der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU).

Unternehmen haben großes Interesse an Wasserstoff-Technologie

Es sei "sehr viel Gewinnbringendes für diese Technologie“ dabei herausgekommen. Man habe neue Partner bei Kommunen, Landkreisen sowie Unternehmen kennengelernt, sagt Bosse. So gebe es interessierte Industrieunternehmen aus der Region, die an Wasserstoffantrieben oder der Herstellung von grünem Wasserstoff forschen.

Fahren bald Busse mit Wasserstoff-Antrieb durch das Allgäu?

Unternehmen hätten zudem Bereitschaft signalisiert, Wasserstoffantriebe in ihren Fahrzeugflotten einzusetzen. Auch Anwendungen im Öffentlichen Nahverkehr oder in kommunalen in Fahrzeugflotten wurden als Perspektiven genannt. So etwa in Lindau, wo der ÖPNV im Jahr 2023 neu ausgeschrieben wird. Wichtig sei den Projektpartnern die Vernetzung mit Unternehmen in der Region, die etwa zu Wasserstoffantrieben forschen.

Gemeinde Fuchstal will grünen Wasserstoff produzieren

Fuchstal im Landkreis Landsberg am Lech will perspektivisch grünen Wasserstoff aus Strom erzeugen: Die Gemeinde betreibt bereits eine Kombination aus Windkraftanlagen, Solarfeldern, einem Biomassekraftwerk und einem Batteriespeicher, einem Wärmetauscher und einem Warmwasserspeicher.

Eine Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff mittels überschüssigem Strom aus den Windrädern könnte das bestehende System ergänzen. Der zweite Fuchstaler Bürgermeister Stephan Völk kritisierte, dass man damit aufgrund von Förderauflagen bezüglich der Verwendung des Stroms aus den eigenen Windkraftanlagen nicht sofort beginnen könne.

Allgäuer Landkreise arbeiten an einem neuen Wasserstoffprojekt

Um die kommenden Aufgaben anzugehen, haben sich die Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu, Lindau sowie die Städte Kempten, Memmingen, Lindau und wieder die Gemeinde Fuchstal nun in einem Folgeprojekt zur Wasserstoffregion "HyAllgäu*-Bodensee" zusammengeschlossen.

400.000 Euro Förderung vom Wirtschaftsministerium

Die Ostallgäuer Landrätin Maria-Rita Zinneker (CSU) kritisierte, Wasserstoffprojekte seien aktuell ohne staatliche Förderung nicht wirtschaftlich zu betreiben und forderte mehr Unterstützung durch den Gesetzgeber, damit man schneller Vorankomme bei der Energiewende. Die Region "HyAllgäu*-Bodensee" erhält nun 400.000 Euro aus dem "HyExpert"-Programm des Bundeswirtschaftsministeriums.