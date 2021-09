Fahrdraht beschädigt: Straßenbahnbetrieb in Würzburg liegt lahm

Ausgerechnet am Morgen nach dem Schulstart in Unterfranken gestern können in Würzburg die Straßenbahnen auf den meisten Strecken aktuell nicht fahren. Wie die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) mitteilt, ist der Fahrdraht der Straßenbahn am Mittwochfrüh gegen 7 Uhr bei abschließenden Bauarbeiten am Gleisdreieck Sanderau beschädigt worden – vermutlich durch einen Bagger. Straßenbahnen, die diesen Bereich passieren müssen, stehen deshalb still.

Fast alle Straßenbahnlinien betroffen

Betroffen sind die Linien 1, 3, 4 und 5. Nur die Linie 2 zwischen Zellerau und Hauptbahnhof und der Streckenabschnitt der Linien 3 und 5 zwischen Rottenbauer/Heuchelhof und Dallenbergbad kann weiterhin befahren werden. Die WVV hofft, dass der Straßenbahnbetrieb ab 10 Uhr wieder aufgenommen werden kann.

Keine Busse für Schienenersatzverkehr

Der von der WVV angekündigte Schienenersatzverkehr kann nicht umgesetzt werden wie geplant. "Wir haben alle verfügbaren Busse im neuen Busnetz+ eingesetzt, das gestern an den Start gegangen ist", sagt eine Sprecherin der WVV. Die Fahrgäste seien nicht gerade begeistert – vor allem, weil die Straßenbahnen direkt im Schul- und Berufsverkehr ausgefallen seien. Das Gleisdreieck im Würzburger Stadtteil Sanderau ist in den Sommerferien rundum erneuert worden.